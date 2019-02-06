الفيفا: إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) الأربعاء إن رئيسه جياني إنفانتينو لن يواجه أي منافس في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران.
التفاصيل
- الفيفا في بيان: تقدم السيد جياني إنفانتينو فقط للترشح في الانتخابات الرئاسية.
- الانتخابات تجرى خلال مؤتمر الفيفا رقم 69 المقرر في باريس في الخامس من يونيو 2019.
- خطط إنفانتينو لتوسيع كأس العالم للأندية وإطلاق دوري الأمم الأوربية وضعته في صدام مع الاتحاد الأوربي للعبة وكذلك مع روابط الأندية.
- لم يتقدم أي مرشح من أوربا لمنافسة إنفانتينو الأمين العام السابق للاتحاد القاري للعبة والذي انتخب لرئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 ليحل بدلا من سيب بلاتر.
- تفوق المسؤول السويسري على البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في الجولة الأخيرة من التصويت في تلك الانتخابات بعد منافسة أخرى مع الأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم تشامبين في وقت سابق.
- جاء ترشح إنفانتينو وقتها بعد إيقاف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوربي والمرشح الأبرز للمنصب عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم مع بلاتر بداعي انتهاك قواعد الأخلاقيات. نفى الرجلان ارتكاب أي أخطاء.
- سيجري الاتحاد الأوربي انتخاباته الخاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية في روما غدا الخميس والتي يخوضها رئيسه الحالي ألكسندر تشيفرين دون منافس.