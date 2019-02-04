العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني "سالا"

أعلن فريق بحث أنه عثر على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والتي اختفت فوق القنال الإنجليزي قبل أسبوعين تقريبًا.
التفاصيل:
- مدير عمليات البحث ديفيد ميرنز، قال إنه تم العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها "سالا" ويقودها الطيار ديفيد إبوتسون، مشيرًا إلى أن الشرطة أخطرت عائلة سالا وإبوتسون.
- ميرنز عالم بحري يقود فريقًا خاصًا للبحث عن الطائرة بتمويل خاص نيابة عن عائلة "سالا" بعد وقف عمليات البحث الرسمية.
- السلطات البريطانية قررت وقف البحث عن اللاعب والطيار بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات، وأكد مسؤولون أنه لا توجد فرصة لبقاء سالا وإبوتسون على قيد الحياة.
- تم جمع 260 ألف جنيه إسترليني، نحو 340 ألف دولار، لتمويل عملية البحث الخاصة.
- عملية البحث بتمويل خاص بدأت بعد أيام من الإعلان عن العثور على وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي رجحت السلطات أن يكونا من الطائرة.
خلفية:
- اختفت طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا، 28 عامًا، بينما كان في طريقه من نانت في غرب فرنسا إلى بريطانيا مع طياره الخاص، ليخوض أول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي يوم 21 يناير/كانون الثاني.
- السلطات قررت وقف عمليات البحث، وقالت في بيان إنه رغم "الجهود المضنية التي بذلت للعثور على الطائرة من جانب السلطات البريطانية والفرنسية.. وبعد فحص بيانات الهاتف المحمول وصور القمر الاصطناعي، لم نتمكن من العثور على أي إثر للطائرة أو الطيار أو الراكب".
- البيان أشار إلى أن ثلاث طائرات وخمس مروحيات شاركت في عمليات البحث التي غطت مساحة تبلغ حوالي 1700 ميل مربع.
- الطائرات سجلت أكثر من 80 ساعة طيران، في عملية البحث التي اشتركت فيها أعداد من قوارب الإنقاذ وقوارب الصيد.
- سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي تعاقد مع فريق كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 19 مليون دولار.
- تقارير إخبارية ذكرت أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق (واتساب) قبل اختفاء الطائرة أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف.