العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني "سالا"

أعلن فريق بحث أنه عثر على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والتي اختفت فوق القنال الإنجليزي قبل أسبوعين تقريبًا.

التفاصيل:

مدير عمليات البحث ديفيد ميرنز، قال إنه تم العثور على حطام الطائرة التي كان على متنها "سالا" ويقودها الطيار ديفيد إبوتسون، مشيرًا إلى أن الشرطة أخطرت عائلة سالا وإبوتسون.

ميرنز عالم بحري يقود فريقًا خاصًا للبحث عن الطائرة بتمويل خاص نيابة عن عائلة "سالا" بعد وقف عمليات البحث الرسمية.

السلطات البريطانية قررت وقف البحث عن اللاعب والطيار بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات، وأكد مسؤولون أنه لا توجد فرصة لبقاء سالا وإبوتسون على قيد الحياة.

تم جمع 260 ألف جنيه إسترليني، نحو 340 ألف دولار، لتمويل عملية البحث الخاصة.

عملية البحث بتمويل خاص بدأت بعد أيام من الإعلان عن العثور على وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي رجحت السلطات أن يكونا من الطائرة.

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