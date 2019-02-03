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شاهد: راشفورد يقود يونايتد للفوز على ليستر

3/2/2019

هز المهاجم ماركوس راشفورد الشباك في مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1- صفر على مستضيفه ليستر سيتي.

وجاء هذا الفوز لتستمر البداية المذهلة للمدرب المؤقت أولي غونار سولشاير مع فريقه السابق.

وعوض راشفورد إهدار ضربة رأس سهلة عندما استقبل تمريرة رائعة من بول بوغبا من فوق دفاع ليستر وسيطر على الكرة بشكل مذهل قبل أن يسدد في مرمى كاسبر شمايكل من مدى قريب.

ورفع يونايتد رصيده إلى 48 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشلسي صاحب المركز الرابع فيما بقي ليستر في المركز 11 وله 32 نقطة.

وأصبح راشفورد البالغ عمره 21 عاما أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة في الدوري الممتاز مع يونايتد منذ رايان غيغز في ديسمبر/ كانون الأول 1993.

ويتألق راشفورد وبوغبا منذ تولي سولشاير المسؤولية في أولد ترافورد عقب إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر/كانون الأول إذ قاد الفريق إلى تسعة انتصارات وتعادل واحد.

المصدر : وكالات
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