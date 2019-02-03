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شاهد: ثلاثية أغويرو تقود مانشستر سيتي للفوز على أرسنال

3/2/2019

أحرز سيرغيو أغويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه أرسنال، اليوم، والعودة إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 59 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.

بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف سريع ومبكر في الدقيقة الأولى عبر الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، بعدها تمكن أرسنال من إدراك التعادل في الدقيقة 11 عن طريق لوران كوتشيلني.

ومع حلول الدقيقة 44 أضاف أغويرو الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج مانشستر سيتي متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وفي الوقت الذي بحث فيه أرسنال عن التعادل، تمكن أغويرو من إحراز الهدف الثالث له وللسيتي في الدقيقة 61، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

وهذه هي المرة العاشرة التي يحرز فيها أغويرو ثلاثية في الدوري الممتاز وهو سجل لا يتفوق عليه سوى آلان شيرر برصيد 11 مرة.

ورفع المهاجم الأرجنتيني رصيده إلى 20 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن وهو الموسم السادس على التوالي الذي يصل فيه إلى هذا الرصيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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