شاهد: رقم قياسي جديد لبرشلونة بعد ثلاثية في شباك ريال مدريد

مدد برشلونة الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة المتتالية في المباريات النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه بثلاثية نظيفة على ريال مدريد وتأهله لنهائي لكأس ملك إسبانيا.
التفاصيل:
- النادي الكتالوني حجز مكانه في نهائي المسابقة هذا الموسم ليكون الموسم السادس على التوالي الذي يخوض فيه برشلونة النهائي منذ عام 2014.
- برشلونة تغلب على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في عقر داره بثلاثة أهداف دون مقابل مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
- أصبح برشلونة على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن لقبه في المسابقة ورفع كأس البطولة للموسم الخامس على التوالي إذا حقق الفوز في النهائي على الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين بلنسية وريال بيتيس.
- آخر هزيمة لبرشلونة كانت في نهائي المسابقة عندما سقط أمام الريال بهدف مقابل هدفين على استاد "ميستايا" في بلنسية في موسم 2014-2015.
- لم يسبق لأي فريق أن خاض نهائي كأس ملك إسبانيا ست مرات متتالية حيث كان أكبر عدد من المباريات النهائية المتتالية لأي فريق هو أربع مباريات وهو ما تحقق ثلاث مرات سابقة.
- كان أول الفرق الذي حققت هذا هو ريال مدريد في مطلع القرن الماضي حيث خاض النهائي في 1905 و1906 و1907 و1908 وتوج باللقب فيها جميعًا.
- كرر "أتلتيك بلباو" هذا في الأربعينيات من القرن الماضي وخسر نهائي 1942 ثم فاز بالنهائي في 1943 و1944 و1945.
- المرة الثالثة كانت من نصيب برشلونة الذي بلغ النهائي أربع مرات متتالية في الخمسينيات من القرن الماضي وتوج باللقب في 1951 و1952 و1953 وخسر النهائي في 1954.
- في العقد الحالي، وصل برشلونة للنهائي في آخر ستة مواسم تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين هم خيراردو مارتينو ولويس إنريكي وإيرنستو فالفيردي.
- برشلونة يستحوذ على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 30 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو آخرها في 1984 و19 لقبا للريال.