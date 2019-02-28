شاهد: رقم قياسي جديد لبرشلونة بعد ثلاثية في شباك ريال مدريد

مدد برشلونة الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة المتتالية في المباريات النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه بثلاثية نظيفة على ريال مدريد وتأهله لنهائي لكأس ملك إسبانيا.

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