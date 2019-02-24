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شاهد: السيتي يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس رابطة الأندية

24/2/2019

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للبطولة بالتعادل السلبي.

التفاصيل:
  • الوقت الإضافي للمباراة شهد موقفا غريبا عندما رفض الحارس الإسباني لتشيلسي أريزبالاغا استبداله، بعدما بدا أنه تعرض لإصابة أثناء إنقاذ فرصة من سيرجيو أغويرو.
  • ركلات الترجيح حرمت تشيلسي من الثأر لهزيمته الثقيلة 6- صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل أسبوعين.
  • في ركلات الترجيح، أهدر ليروا ساني الركلة الثالثة لمانشستر سيتي والتي تصدى لها الحارس وسجل كل من إلكاي غوندوجان وسيرخيو أغويرو وبرناردو سيلفا وتمكن رحيم ستيرلنغ من تسجيل الركلة الأخيرة والحاسمة.
  • جورجينيو أهدر الركلة الأولى لتشيلسي بعد أن تصدى لها حارس السيتي، كما أهدر ديفيد لويز الركلة الرابعة بعد أن سدد الكرة في القائم.
  • هذا هو اللقب السادس للسيتي، الذي نال اللقب أربع مرات في آخر ستة مواسم ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا متأخرا باثنين عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.
  • الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي توج بلقبه رقم 21 في مسيرته التدريبية.
  • غوارديولا استهل مسيرته في انجلترا بالتتويج بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على أرسنال.
المصدر : وكالات
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