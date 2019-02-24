شاهد: السيتي يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس رابطة الأندية

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للبطولة بالتعادل السلبي.
التفاصيل:
- الوقت الإضافي للمباراة شهد موقفا غريبا عندما رفض الحارس الإسباني لتشيلسي أريزبالاغا استبداله، بعدما بدا أنه تعرض لإصابة أثناء إنقاذ فرصة من سيرجيو أغويرو.
- ركلات الترجيح حرمت تشيلسي من الثأر لهزيمته الثقيلة 6- صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل أسبوعين.
- في ركلات الترجيح، أهدر ليروا ساني الركلة الثالثة لمانشستر سيتي والتي تصدى لها الحارس وسجل كل من إلكاي غوندوجان وسيرخيو أغويرو وبرناردو سيلفا وتمكن رحيم ستيرلنغ من تسجيل الركلة الأخيرة والحاسمة.
- جورجينيو أهدر الركلة الأولى لتشيلسي بعد أن تصدى لها حارس السيتي، كما أهدر ديفيد لويز الركلة الرابعة بعد أن سدد الكرة في القائم.
- هذا هو اللقب السادس للسيتي، الذي نال اللقب أربع مرات في آخر ستة مواسم ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا متأخرا باثنين عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.
- الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي توج بلقبه رقم 21 في مسيرته التدريبية.
- غوارديولا استهل مسيرته في انجلترا بالتتويج بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على أرسنال.