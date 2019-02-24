شاهد: السيتي يهزم تشيلسي بركلات الترجيح ويتوج بكأس رابطة الأندية

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للبطولة بالتعادل السلبي.

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