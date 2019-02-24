تركي آل الشيخ يتراجع عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر

تراجع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الأحد، عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر، للمرة الثانية خلال أشهر.

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أعلن بيان لنادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، عودة ملكيته إلى آل الشيخ، عقب يومين من إقرار الأخير بنقل ملكية النادي بيراميدز الذي يشارك بالدوري المصري لكرة القدم للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

أوضح نادي بيراميدز في البيان ذاته، أن عدول آل الشيخ عن قراره جاء "نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".

البيان تابع "نزولا عند رغبة المحبين، فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

يعد ذلك ثاني تراجع لـ"آل الشيخ"، عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي، خلال أشهر، حيث كان الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، عقب هجوم شديد من جماهير مصرية ضد انتقاداته التي وصفت آنذاك في تقارير إعلامية بأنها غير مبررة ضد النادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأندية العربية والأفريقية، ما دعاه لإعلان اعتزام الانسحاب وتراجع أيضا وقتها.

الانسحاب

الجمعة أعلن نادي بيراميدز، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المصري، نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية لتركي آل الشيخ في مصر.

لم يوضح البيان، آنذاك، أسباب تصفية آل الشيخ المعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استثماراته الرياضية بمصر، فضلا عن تفاصيل نقل ملكية بيراميدز.

آل الشيخ ألمح إلى ذلك مساء الخميس الماضي، بحسابه بـ"فيسبوك" بعد انتقاد الإعلامي المقرب من النظام أسامة كمال لاتحاد الكرة المصري ملمحا إلى مجاملته نادي بيراميدز. وعلق آل الشيخ موجها كلامه لكمال "معاك حق وأنا مالي (شأني) ومال (ما شأن) الصداع".

أزمة رياضية