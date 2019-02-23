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شاهد: مبابي يصل إلى 50 هدفا بثنائية سان جيرمان على نيم

23/2/2019

حافظ فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 68 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد نيم أولمبيك عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 40.

وفي الوقت الذي بحث فيه الضيوف عن التعادل، أضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 69و89.

وأصبح مبابي أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منذ 1982 بعد انتصار باريس سان جيرمان اليوم.

وبعمر 20 عاما وشهرين وثلاثة أيام أصبح مهاجم فرنسا أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا منذ يانيك ستوبيرا في 1982.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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