شاهد: ثلاثية ميسي رقم 50 تقود برشلونة للفوز على أشبيلية

سجل ليونيل ميسي الثلاثية (هاتريك) رقم 50 له في مسيرته ليقود برشلونة للفوز 4-2 على أشبيلية عقب تراجع حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم مرتين في النتيجة خلال اللقاء.

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