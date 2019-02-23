شاهد: ثلاثية ميسي رقم 50 تقود برشلونة للفوز على أشبيلية

سجل ليونيل ميسي الثلاثية (هاتريك) رقم 50 له في مسيرته ليقود برشلونة للفوز 4-2 على أشبيلية عقب تراجع حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم مرتين في النتيجة خلال اللقاء.
التفاصيل:
- أشبيلية تقدم بهدف سجله خيسوس نافاس في الدقيقة 22، قبل أن يتمكن ميسي من التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة.
- أصحاب الأرض تقدموا مرة أخرى عن طريق غابرييل ميركادو في الدقيقة 42، وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67.
- في الدقيقة 85، تقدم برشلونة للمرة الأولى خلال اللقاء بعد أن سجل ميسي الهدف الثالث له، قبل أن يختتم لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من تمريرة لميسي.
- هذا الفوز هو السابع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لأشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.
- بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه فياريال الأحد، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي يلعب الأحد مع ليفانتي.
- رصيد أشبيلية فتوقف عند 37 نقطة في المركز الخامس.
- ميسي رفع رصيد أهدافه إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين بفارق تسعة أهداف عن زميله بالفريق لويس سواريز الذي رفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا والذي كسر حاجز الصيام عن التهديف في آخر خمس مباريات.