شاهد:تشلسي يسحق مالمو وأرسنال يتخطى باتي بالدوري الأوربي

أقيمت مباريات مساء الخميس في إياب الدور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوربي من نتائجها فوز تشلسي وإنتر ميلان ونابولي على مالمو السويدي ورابيد النمساوي وزيورخ السويسري بالتوالي.
نتائج المباريات :
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: أرسنال الإنجليزي يفوز بثلاثية نظيفة على باتي بوريسوف من روسيا البيضاء
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: دينامو زغرب الكراوتي يفوز بثلاثية نظيفة على فيكتوريا بلزن من التشيك
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: ريد بول سالزبورغ النمساوي يفوز 4-0 على كلوب بروغ بلجيكي
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: نابولي يفوز 2-0 على زيورخ السويسري
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: آينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز 4-1 على شاختار الأوكراني
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: فالنسيا الإسباني يفوز 1-0 على سيلتك الإسكوتلندي
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: إنتر ميلان يفوز 4-0 على رابيد فيينا النمساوي
- دور الـ 32 من الدوري الأوربي: تشلسي الإنجليزي يفوز 3-0 على مالمو السويدي