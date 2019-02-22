شاهد:تشلسي يسحق مالمو وأرسنال يتخطى باتي بالدوري الأوربي

أقيمت مباريات مساء الخميس في إياب الدور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوربي من نتائجها فوز تشلسي وإنتر ميلان ونابولي على مالمو السويدي ورابيد النمساوي وزيورخ السويسري بالتوالي.

نتائج المباريات :