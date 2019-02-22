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شاهد:تشلسي يسحق مالمو وأرسنال يتخطى باتي بالدوري الأوربي

22/2/2019

أقيمت مباريات مساء الخميس في إياب الدور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوربي من نتائجها فوز تشلسي وإنتر ميلان ونابولي على مالمو السويدي ورابيد النمساوي وزيورخ السويسري بالتوالي.

نتائج المباريات :
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: أرسنال الإنجليزي يفوز بثلاثية نظيفة على باتي بوريسوف من روسيا البيضاء
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: دينامو زغرب الكراوتي يفوز بثلاثية نظيفة على فيكتوريا بلزن من التشيك
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: ريد بول سالزبورغ النمساوي يفوز 4-0 على كلوب بروغ بلجيكي
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: نابولي يفوز 2-0 على زيورخ السويسري
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: آينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز 4-1 على شاختار الأوكراني
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: فالنسيا الإسباني يفوز 1-0 على سيلتك الإسكوتلندي
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: إنتر ميلان يفوز 4-0 على رابيد فيينا النمساوي
  • دور الـ 32 من الدوري الأوربي: تشلسي الإنجليزي يفوز 3-0 على مالمو السويدي
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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