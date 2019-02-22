تركي آل الشيخ ينسحب من المجال الرياضي في مصر ويبيع ناديه

أعلن تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، بيعه نادي بيراميدز المملوك له وانسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر.

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آل الشيخ كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه باع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

آل الشيخ قال إنه قرر تصفية جميع الاستثمارات الرياضية له في مصر.

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