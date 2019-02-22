تركي آل الشيخ ينسحب من المجال الرياضي في مصر ويبيع ناديه

أعلن تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، بيعه نادي بيراميدز المملوك له وانسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر.
التفاصيل
- آل الشيخ كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه باع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
- آل الشيخ قال إنه قرر تصفية جميع الاستثمارات الرياضية له في مصر.
خلفية
- يأتي انسحاب آل الشيخ من المجال الرياضي في مصر بعد جدل كبير بسبب خلافات آل الشيخ مع إدارة النادي الأهلي.
- شهدت الأسابيع الماضية خلافات حادة في المجال الكروي بسبب مواعيد المباريات في الدوري المصري كان أبطالها الأهلي وآل الشيخ ممثلا بناديه بيراميدز وتضامن معه نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم.
- نادي "بيراميدز" أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.
- آل الشيخ مالك نادي بيراميدز هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز.
- نشر آل الشيخ خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري.
- كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يؤكد فيه على عدم تجديد رخص الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل حال لم تطبق الشروط، ومنها المشاركة في بطولات الاتحاد وخاصة الدوري والكأس.
- أصدر الأهلي بيانا مساء الخميس، يؤكد خلاله تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 من يناير/كانون الثاني الماضي.
- رفض الأهلي أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 من فبراير/شباط الجاري بدلا من الدوري.