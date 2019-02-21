شاهد: سيتي يعبر شالكة وأتليتكو يدك يوفنتوس بأبطال أوربا

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه شالكه الألماني بنتيجة 3-2 فيما دك أتلتيكو مدريد شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوربا.

أتلتيكو يفوز على يوفنتوس

بات أتلتيكو مدريد الإسباني على مشارف التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2 / صفر من ضيفه يوفنتوس الإيطالي الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

حمل هدفا أتلتيكو النكهة الأوروغوايانية، بعدما أحرز خوزيه خيمينيز ودييغو جودين هدفي الفريق الإسباني في الدقيقتين 78 و83.

رونالدو يرد على استهجان الجماهير

شهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد للعاصمة الإسبانية من جديد بقميص يوفنتوس الإيطالي، إذ أطلقت جماهير أتلتيكو صافرات الاستهجان ضده، ما دفع اللاعب للتلويح بيده بالرقم 5 في إشارة منه إلى عدد ألقاب دوري الأبطال التي توج بها خلال مسيرته الرياضية.

رسالة من رونالدو إلى جمهور الأتلتي 🖐️#beINUCL #AtletiJuve pic.twitter.com/HFCK3EEo1J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2019

شهدت المباراة لجوء حكم اللقاء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي ألغت ركلة جزاء لأتلتيكو في الشوط الأول، وهدفا للنجم الإسباني ألفارو موراتا في الشوط الثاني.

أصبحت حظوظ أتلتيكو وفيرة للغاية في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بها للمرة الأولى في تاريخه، إذ يكفيه الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة العودة التي ستقام على ملعب يوفنتوس يوم 12 مارس/ آذار المقبل.

في المقابل، أصبح يتعين على يوفنتوس الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لتفادي الخروج المبكر من المسابقة التي توج الفريق الإيطالي بها عامي 1985 و1996.

فوز للسيتي في الوقت القاتل