شاهد: صلاح وميسي في ليلة الهجمات الضائعة بدوري الأبطال

سقط فريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

كما أجبر فريق ليون الفرنسي، الثلاثاء، ضيفه برشلونة الإسباني على التعادل السلبي أيضا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.

ليفربول وبايرن ميونخ

للتأهل إلى ربع النهائي من البطولة القارية، يكفي بايرن ميونيخ الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب أليانز أرينا يوم 13 مارس آذار.

سيكون أمام ليفربول للعبور إلى ربع النهائي، التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بألمانيا.

ليفربول حاول الخروج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف على الأقل حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لينتهي بالتعادل السلبي.

مسلسل إهدار الهجمات استمر خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل.

لم يكن من قبيل المصادفة أن يصل بايرن إلى قبل نهائي دوري الأبطال ست مرات في آخر سبعة مواسم وأظهر الفريق الألماني أسلوبه الواقعي في التعامل مع ثلاثي هجوم ليفربول الخطير.

لم يقدم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عرضا كبيرا كما أهدر ساديو ماني أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.

برشلونة وليون

للتأهل إلى ربع النهائي القاري، يحتاج برشلونة الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب كامب نو يوم 13 مارس آذار.

يكفي ليون للعبور إلى ربع النهائي، التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإسبانيا.

لاعبو الفريقين فشلوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

مسلسل إهدار الهجمات من جانب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس والأوروغوياني لويس سواريز استمر حيث أضاعوا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج الفريق الكتالوني فائزًا باللقاء.

برشلونة سدد 25 كرة لكن في الواقع لم يسدد سوى خمس مرات على مرمى ليون وكانت أخطر فرصة في الدقيقة الأخيرة عندما سدد سيرجيو بوسكيتس من 18 مترا وأبعدها الحارس أنطوني لوبيز فوق العارضة.