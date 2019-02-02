كيف تناول إعلام الإمارات فوز قطر بكأس آسيا؟

لم يجد فوز المنتخب القطري، بكأس آسيا 2019، حظه في إعلام الإمارات، الدولة المنظمة للبطولة، وغلب "التجاهل" على منصات صحفية إعلامية بارزة غداة انتصار العنابي على الساموراي الياباني

التفاصيل:

التغطيات الصحفية غلب عليها إما التجاهل التام أو التركيز على المنتخب الياباني ولعبه النظيف، أو الإشادة بالإنجاز غير المسبوق لـ "أبو ظبي"، في تنظيم نسخة هذه البطولة.

حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عبر تويتر وموقعها الإلكتروني، تجاهل الإشارة لنتيجة المباراة أمس بفوز العنابي وحصول منتخب قطر لكرة القدم على كأس آسيا.

على الخطى ذاتها، تجاهلت صحيفة "البيان"، الفوز بوضوح، وقالت في عنوان رئيسي "الساموراي يخسر الآسيوية ويكسب اللعب النظيف"، مشيرة إلى أن بلادها نجحت في تنظيم مبهر للكأس.

صحيفة الاتحاد سارت على نهج "البيان"، وعنونت صورة تشير لصعود المنتخب الياباني لمنصة التتويج بالمركز الثاني، بعنوان "شكرا الإمارات 2019 وداعا آسيا".



صحيفة "الوطن" تجاهلت الحديث عن الكأس اليوم، ناقلة تصريحات لمسؤول إماراتي عن الإنجازات التي حققتها بلاده عقب تنظيم نسخة البطولة.

حساب الموقع الإلكتروني لـ"الإمارات اليوم"، على تويتر، نقل عنوان "تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسيا"، للتعليق على خبر رياضي رئيسي وهو فوز قطر بالبطولة.

تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسياhttps://t.co/ErJVPLBRba — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 2, 2019

في حالة استثنائية، أشارت صحيفة الخليج، في ملحقها الرياضي إلى فوز قطر، بعنوان "العنابي بطل كأس آسيا 2019″، بجانب عنوان فرعي "الإمارات تختتم أفضل نسخة في التاريخ بأرقام قياسية".

أما بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم من كبار المسؤولين الإماراتيين والسعوديين فعبروا عن فوز العنابي بهذه التغريدات:

قلت لكم ان المنتخب الملقط من كل حلة..ربما سيفوز على اليابان..وفاز…

مبروووووك لجميع دول المنتخب الملقط. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 1, 2019

سبحان الله رزق اللاعبين المجنسين ولا طول عمر المنتخب القطري متذيل البطولات … — حمد المزروعي (@uae_3G) February 1, 2019

مبروك منتخب قطر فوزه ب #كاس_اسيا_2019 لا شك انه المنتخب الافضل. واتمنى ان يتذكر الجمهور الرياضي القطري دائما ان ملاعب الامارات كانت فال خير على منتخبهم ويتحلى بالروح الرياضة لشكر للإمارات. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2019

كيف يجي لك قلب تشجع فريق دولة كل همّها إسقاط دولتك .. و قنواتها مسخّرة لبث الدسائس و المؤامرات ضد دولتك .. و حكامها يتأمرون جهاراً كل لحظة عليك ؟؟

خليجنا واحد بدونهم .. و عروبتنا حقة بدونهم .. و أتمنى أن تلحق بهم الهزيمة ليس في الرياضة و حسب بل على جميع الأصعدة . #قطر_اليابان — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) February 1, 2019

https://twitter.com/ALTUFAIL_SA/status/1091292906051260416?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:

إماراتيون ساندوا منتخب اليابان..

لكن قطر خيبت آمالهم مرة أخرى..

مبروك للإخوة في قطر.. ولا عزاء لسفهاء أبوظبي#قطر_اليابان pic.twitter.com/3gT8aUMvSa — نحو الحرية (@hureyaksa) February 1, 2019

أمس خرج الآلاف من القطريين والمقيمين إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز منتخب العنابي على "الساموراي" بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تواصل الاحتفالات في العاصمة القطرية بفوز المنتخب الأول بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه#قطر_اليابان #قطر https://t.co/hGsPdF4BOR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2019

فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا برباعية نظيفة في عقر دارهم ووسط الجمهور الإماراتي من دون حضور الجمهور القطري، وحظيت أجواء المباراة غير الطبيعية بتفاعل عالمي من قبل الصحافة وشخصيات سياسية مهمة.