كيف تناول إعلام الإمارات فوز قطر بكأس آسيا؟

لم يجد فوز المنتخب القطري، بكأس آسيا 2019، حظه في إعلام الإمارات، الدولة المنظمة للبطولة، وغلب "التجاهل" على منصات صحفية إعلامية بارزة غداة انتصار العنابي على الساموراي الياباني
«الساموراي» يخسر الآسيوية ويكسب اللعب النظيفhttps://t.co/XGkIPU9j1K#كأس_آسيا2019 #البيان_الرياضي
— البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 2, 2019
تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسياhttps://t.co/ErJVPLBRba
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 2, 2019
الصفحة الأولى لعدد اليوم من ملحق #الخليج_الرياضي https://t.co/aX32mxvPsp#صحيفة_الخليج #الإمارات pic.twitter.com/RGw0rwZq4K
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 2, 2019
قلت لكم ان المنتخب الملقط من كل حلة..ربما سيفوز على اليابان..وفاز…
مبروووووك لجميع دول المنتخب الملقط.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 1, 2019
سبحان الله رزق اللاعبين المجنسين ولا طول عمر المنتخب القطري متذيل البطولات …
— حمد المزروعي (@uae_3G) February 1, 2019
مبروك منتخب قطر فوزه ب #كاس_اسيا_2019 لا شك انه المنتخب الافضل. واتمنى ان يتذكر الجمهور الرياضي القطري دائما ان ملاعب الامارات كانت فال خير على منتخبهم ويتحلى بالروح الرياضة لشكر للإمارات.
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2019
كيف يجي لك قلب تشجع فريق دولة كل همّها إسقاط دولتك .. و قنواتها مسخّرة لبث الدسائس و المؤامرات ضد دولتك .. و حكامها يتأمرون جهاراً كل لحظة عليك ؟؟
خليجنا واحد بدونهم .. و عروبتنا حقة بدونهم .. و أتمنى أن تلحق بهم الهزيمة ليس في الرياضة و حسب بل على جميع الأصعدة .
— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) February 1, 2019
https://twitter.com/ALTUFAIL_SA/status/1091292906051260416?ref_src=twsrc%5Etfw
إماراتيون ساندوا منتخب اليابان..
لكن قطر خيبت آمالهم مرة أخرى..
مبروك للإخوة في قطر.. ولا عزاء لسفهاء أبوظبي#قطر_اليابان pic.twitter.com/3gT8aUMvSa
— نحو الحرية (@hureyaksa) February 1, 2019
تواصل الاحتفالات في العاصمة القطرية بفوز المنتخب الأول بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه#قطر_اليابان #قطر https://t.co/hGsPdF4BOR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2019