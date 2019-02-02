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كيف تناول إعلام الإمارات فوز قطر بكأس آسيا؟

تغطية صحيفة البيان الإماراتية لفوز قطر بكأس آسيا
تغطية صحيفة البيان الإماراتية لفوز قطر بكأس آسيا
2/2/2019

لم يجد فوز المنتخب القطري، بكأس آسيا 2019، حظه في إعلام الإمارات، الدولة المنظمة للبطولة، وغلب "التجاهل" على منصات صحفية إعلامية بارزة غداة انتصار العنابي على الساموراي الياباني

التفاصيل:
  • التغطيات الصحفية غلب عليها إما التجاهل التام أو التركيز على المنتخب الياباني ولعبه النظيف، أو الإشادة بالإنجاز غير المسبوق لـ "أبو ظبي"، في تنظيم نسخة هذه البطولة.
  • حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عبر تويتر وموقعها الإلكتروني، تجاهل الإشارة لنتيجة المباراة أمس بفوز العنابي وحصول منتخب قطر لكرة القدم على كأس آسيا.
  • على الخطى ذاتها، تجاهلت صحيفة "البيان"، الفوز بوضوح، وقالت في عنوان رئيسي "الساموراي يخسر الآسيوية ويكسب اللعب النظيف"، مشيرة إلى أن بلادها نجحت في تنظيم مبهر للكأس.

  • صحيفة الاتحاد سارت على نهج "البيان"، وعنونت صورة تشير لصعود المنتخب الياباني لمنصة التتويج بالمركز الثاني، بعنوان "شكرا الإمارات 2019 وداعا آسيا".
     

 

  • صحيفة "الوطن" تجاهلت الحديث عن الكأس اليوم، ناقلة تصريحات لمسؤول إماراتي عن الإنجازات التي حققتها بلاده عقب تنظيم نسخة البطولة.
  • حساب الموقع الإلكتروني لـ"الإمارات اليوم"، على تويتر، نقل عنوان "تنظيم إماراتي ناجح في ختام أكبر نسخة لكأس آسيا"، للتعليق على خبر رياضي رئيسي وهو فوز قطر بالبطولة.

  • في حالة استثنائية، أشارت صحيفة الخليج، في ملحقها الرياضي إلى فوز قطر، بعنوان "العنابي بطل كأس آسيا 2019″، بجانب عنوان فرعي "الإمارات تختتم أفضل نسخة في التاريخ بأرقام قياسية".

  • أما بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم من كبار المسؤولين الإماراتيين والسعوديين فعبروا عن فوز العنابي بهذه التغريدات:

https://twitter.com/ALTUFAIL_SA/status/1091292906051260416?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:

  • أمس خرج الآلاف من القطريين والمقيمين إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز منتخب العنابي على "الساموراي" بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

  • فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا برباعية نظيفة في عقر دارهم ووسط الجمهور الإماراتي من دون حضور الجمهور القطري، وحظيت أجواء المباراة غير الطبيعية بتفاعل عالمي من قبل الصحافة وشخصيات سياسية مهمة.

 

  • قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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