شاهد: هدف المعز الرائع يزين فوز قطر بكأس آسيا لأول مرة

سجل المعز علي، مهاجم المنتخب القطري هدفا رائعا من ركلة خلفية ليمهد الطريق أمام قطر للفوز 3-1على اليابان، البطلة أربع مرات، في نهائي كأس آسيا في أبو ظبي لتحرز اللقب القاري لأول مرة.

والهدف مهد الطريق أمام قطر في نهائي كأس آسيا لكرة القدم بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، أمس الجمعة، لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

رقم قياسي لمعز:

هذا تاسع أهداف المعز في البطولة ليحقق رقما قياسيا بعد أن تجاوز حصيلة الإيراني علي دائي في 1996 التي تبلغ ثمانية أهداف في بطولة قارية واحدة.

قاومت قطر، التي لم تتجاوز دور الثمانية قبل نسخة الإمارات، ضغطا مبكرا من اليابان وتقدم فريق المدرب الإسباني فيلكس سانشيز بهدفين في أول 27 دقيقة عن طريق المعز وعبد العزيز حاتم ليحصل على دفعة معنوية قبل استضافة كأس العالم 2022.

قلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69 وهو أول هدف يهز شباك قطر في هذه النسخة.

أضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد لتتعرض اليابان لأول خسارة في نهائيات كأس آسيا.

احتفل بالانتصار آلاف المشجعين العمانيين الذين قدموا الدعم لقطر في غياب جمهورها غير القادر على السفر للإمارات في ظل التوتر السياسي بين البلدين.

سانشيز مدرب قطر قال: "اليوم صنعنا تاريخا لقطر ويجب أن نشعر بفخر شديد بهذا الانجاز" وتابع "هذه خطوة أخرى نحو الاستعداد لكأس العالم 2022 وتقديم فريق تنافسي في هذه البطولة".

المعز علي… الهداف التاريخي لكأس آسيا

بداية نارية:

المعز علي، المهاجم السوداني المولد البالغ من العمر 22 عاما وزميله بسام الراوي كانا موضوع احتجاج قدمه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حول أحقية كل منهما في تمثيل قطر ورفضه الاتحاد الآسيوي قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية.

انطلقت اليابان، الباحثة عن تعزيز رقمها القياسي ونيل اللقب الخامس، بقوة في البداية لكن المعز الذي اختير في وقت لاحق كأفضل لاعب في البطولة احتاج إلى 12 دقيقة فقط ليحول تمريرة عفيف إلى الشباك بركلة خلفية مذهلة.

المعز كاد يضاعف التقدم بعد دقيقة واحدة إثر تعاون آخر مميز مع عفيف لكن تسديدته أمام المرمى تصدى لها القائد والمدافع المخضرم مايا يوشيدا.

تلقت اليابان ضربة جديدة حين نجح حاتم، الذي سجل هدف الفوز على كوريا الجنوبية في دور الثمانية، في مضاعفة التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة أخرى من عفيف.

ضاعت فرصة الهدف الثالث حين سدد القائد حسن الهيدوس في القائم في الدقيقة 34، وفي بداية الشوط الثاني اقترب حاتم من التسجيل حين تسلم الكرة من عفيف أمام المرمى لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.

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