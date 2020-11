شاهد: استقبال حاشد للمنتخب القطري بعد فوزه بكأس آسيا

شاركت حشود ضخمة في استقبال المنتخب القطري، مساء السبت، بعد عودته إلى الدوحة متوجا بكأس آسيا لكرة القدم 2019، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

استقبال حاشد:

A view from the bus carrying the Qatari players for the parade at Corninche#الوعد_فالكورنيش pic.twitter.com/vxC5BFJZbl

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) February 2, 2019