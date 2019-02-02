شاهد: استقبال حاشد للمنتخب القطري بعد فوزه بكأس آسيا

شاركت حشود ضخمة في استقبال المنتخب القطري، مساء السبت، بعد عودته إلى الدوحة متوجا بكأس آسيا لكرة القدم 2019، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

استقبال حاشد:

عقب وصول المنتخب القطري إلى مطار حمد الدولي، جرى عزف النشيد الوطني للبلاد، إلى جانب موسيقى عسكرية وتراثية.

أمير قطر قام بتكريم أبطال العنابي منفردين مقدما لهم أكاليل الورود؛ قبل أن يقوم بالتقاط صور تذكارية جماعية مع اللاعبين.

شارك في استقبال المنتخب كذلك عشرات الوزراء والمسؤولين وقيادات بارزة في البلاد.

المنتخب وصل الدوحة قادما من سلطنة عُمان، إذ قام سافر المنتخب القطري من أبو ظبي إلى سلطنة عمان بريا لتحية الجماهير العمانية التي ساندت المنتخب في البطولة.

شارك في الاستقبال بالمطار المئات من الشباب والأطفال والمواطنين وأسر لاعبي المنتخب للمشاركة بفرحة القدوم.

A view from the bus carrying the Qatari players for the parade at Corninche#الوعد_فالكورنيش pic.twitter.com/vxC5BFJZbl — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) February 2, 2019

كورنيش الدوحة:

احتشد آلاف المشجعين ومئات من قوافل السيارات بمنطقة كورنيش الدوحة لاستقبال أبطال العنابي، الذين حققوا البطولة لأول مرة في تاريخ البلاد.

زين علم قطر مبنى فندق شيراتون والساحة المجاورة؛ إضافة إلى الشاشات العملاقة التي تنقل مباشرة مراسم وصول المنتخب وحركة تنقله.

احتفالات في مدن عربية:

الجماهير العمانية كانت في استقبال المنتخب القطري لدى وصوله إلى صحار بعد فوزه ببطولة كأس آسيا.

شهدت العاصمة الكويتية أجواءً احتفالية بمناسبة الفوز القطري بكأس آسيا.

شهد قطاع غزة احتفالات في أماكن متفرقة ابتهاجا بفوز المنتخب القطري بالنسبة الـ 17 من كأس آسيا.

بالرقصات التراثية وتوزيع الحلوى احتفل الأردنيون في العاصمة عمان بالفوز القطري.

أرقام قياسية للمنتخب القطري: