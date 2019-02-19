شاهد: يونايتد يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز نادي مانشستر يونايتد 2-صفر على تشيلسي وأطاح بحامل اللقب من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليتقدم إلى دور الثمانية عقب مباراة مثيرة في ستامفورد بريدج، أمس الإثنين.

وشكلت المباراة نوعًا من الثأر ليونايتد، المتوهج تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولشار، الذي خسر أمام تشيلسي في نهائي المسابقة العام الماضي تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وبعد المباراة أوقعت القرعة يونايتد في مواجهة أخرى خارج الأرض أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية للمسابقة.

وزادت الخسارة في الدور الخامس من الضغوط على ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الذي تعرض فريقه لهزيمة مذلة 6-صفر أمام مانشستر سيتي جار يونايتد الأسبوع الماضي في الدوري الممتاز.

ودوت الهتافات "أقيلوه في الصباح" في الشوط الثاني مع فشل أصحاب الأرض في اختراق دفاع يونايتد.

وعلت صيحات الاستهجان من قبل بعض جماهير تشيلسي عقب النهاية بينما احتفل سولشار مع لاعبيه أمام جماهيرهم التي سافرت معهم.