شاهد: "مهزلة رياضية" فريق إيطالي يخسر 20-صفر!

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإيطالي للدرجة الثالثة، الإثنين، استبعاد فريق برو بياتشنسا بعد خوضه مباراة بسبعة لاعبين فقط ضد منافسه كونيو، انتهت بخسارة مدوية قوامها 20-صفر.
التفاصيل:
- في حادثة طريفة يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي فاز فريق كونيو على ضيفه برو بياتشنسا بنتيجة لا تصدق 20 هدفًا مقابل لا شيء.
- برو بياتشنسا كان يحتل المركز الـ20 والأخير في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
- المواجهة أمام كونيو بدأت بحضور 7 لاعبين من فئة الناشئين واختصاصي في العلاج الطبيعي دون ذكر اسمه على ورقة المباراة كلاعب ثامن وكان قد غادر المباراة لتعرضه لإصابة.
- الطريف أن النادي أدرج اسم أحد اللاعبين وعمره 18 عامًا فقط كمدرب للفريق في قائمة المباراة.
- انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق كونيو على برو بياتشنسا بنتيجة 16-صفر، سجل منها هشام كانيس لاعب كونيو 6 أهداف، وزميله المهاجم إدواردو ديفيندي 5 أهداف.
- الفريق أنهى المباراة بـ 8 لاعبين، بعد أن تمكن لاعب آخر من الفريق من العثور على أوراق هويته، بعد بداية المباراة.
- فريق برو بياتشنسا كان مجبرًا على خوض المباراة بعد انسحاب لاعبيه في 3 مواجهات سابقة وإذا غاب عن مباراة الأحد سيتعرض النادي لعقوبة الاستبعاد من الدوري وإنزاله درجة أخرى.
- الفريق يعيش أزمة مالية خانقة مما تسبب في رحيل العديد من لاعبيه عقب عدم تسلم رواتبهم واستمرار الطاقم الفني واللاعبين الباقين في الإضراب إلى حين تحصلهم على مستحقاتهم.
- رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا اعتبر هذه المباراة إهانة للرياضة، متعهدًا بأن تكون المهزلة الأخيرة.
- من المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جلسة يوم 11 من مارس/آذار المقبل، للبت في مصير النادي.
- رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اعتبر نتيجة المباراة بأنها "إهانة للرياضة"، وأضاف "مسؤوليتنا هي حماية شغف الجماهير، ومصداقية البطولات. ما شهدناه سيكون آخر المهازل".
- رابطة الدرجة الثالثة في إيطاليا "ليغا برو" قررت استبعاد فريق برو بياتشنسا من المنافسة واعتباره خاسرًا رسميًا بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف يورو.
- الدرجة الإيطالية الثالثة تعد من الدرجات الاحترافية في إيطاليا، لكن العديد من أنديتها العشرين يعاني من مشاكل مالية.