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شاهد: "مهزلة رياضية" فريق إيطالي يخسر 20-صفر!

المواجهة انتهت بنتيجة 20- صفر
المواجهة انتهت بنتيجة 20- صفر
19/2/2019

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإيطالي للدرجة الثالثة، الإثنين، استبعاد فريق برو بياتشنسا بعد خوضه مباراة بسبعة لاعبين فقط ضد منافسه كونيو، انتهت بخسارة مدوية قوامها 20-صفر.

التفاصيل:
  • في حادثة طريفة يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي فاز فريق كونيو على ضيفه برو بياتشنسا بنتيجة لا تصدق 20 هدفًا مقابل لا شيء.
  • برو بياتشنسا كان يحتل المركز الـ20 والأخير في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
  • المواجهة أمام كونيو بدأت بحضور 7 لاعبين من فئة الناشئين واختصاصي في العلاج الطبيعي دون ذكر اسمه على ورقة المباراة كلاعب ثامن وكان قد غادر المباراة لتعرضه لإصابة.
  • الطريف أن النادي أدرج اسم أحد اللاعبين وعمره 18 عامًا فقط كمدرب للفريق في قائمة المباراة.

 

  • انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق كونيو على برو بياتشنسا بنتيجة 16-صفر، سجل منها هشام كانيس لاعب كونيو 6 أهداف، وزميله المهاجم إدواردو ديفيندي 5 أهداف.
  • الفريق أنهى المباراة بـ 8 لاعبين، بعد أن تمكن لاعب آخر من الفريق من العثور على أوراق هويته، بعد بداية المباراة.
  • فريق برو بياتشنسا كان مجبرًا على خوض المباراة بعد انسحاب لاعبيه في 3 مواجهات سابقة وإذا غاب عن مباراة الأحد سيتعرض النادي لعقوبة الاستبعاد من الدوري وإنزاله درجة أخرى.
  • الفريق يعيش أزمة مالية خانقة مما تسبب في رحيل العديد من لاعبيه عقب عدم تسلم رواتبهم واستمرار الطاقم الفني واللاعبين الباقين في الإضراب إلى حين تحصلهم على مستحقاتهم.  
  • رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا اعتبر هذه المباراة إهانة للرياضة، متعهدًا بأن تكون المهزلة الأخيرة.
  • من المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جلسة يوم 11 من مارس/آذار المقبل، للبت في مصير النادي.
  • رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اعتبر نتيجة المباراة بأنها "إهانة للرياضة"، وأضاف "مسؤوليتنا هي حماية شغف الجماهير، ومصداقية البطولات. ما شهدناه سيكون آخر المهازل".

  • رابطة الدرجة الثالثة في إيطاليا "ليغا برو" قررت استبعاد فريق برو بياتشنسا من المنافسة واعتباره خاسرًا رسميًا بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 20 ألف يورو.
  • الدرجة الإيطالية الثالثة تعد من الدرجات الاحترافية في إيطاليا، لكن العديد من أنديتها العشرين يعاني من مشاكل مالية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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