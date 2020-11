شاهد: "مهزلة رياضية" فريق إيطالي يخسر 20-صفر!

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإيطالي للدرجة الثالثة، الإثنين، استبعاد فريق برو بياتشنسا بعد خوضه مباراة بسبعة لاعبين فقط ضد منافسه كونيو، انتهت بخسارة مدوية قوامها 20-صفر.

التفاصيل:

This week in Italian football: Cuneo on their way to a 20-0 win over Pro Piacenza, who started with seven players – all teenagers – one of which is acting player-manager https://t.co/pgumJUU9Hz

