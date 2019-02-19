شاهد: "مهزلة رياضية" فريق إيطالي يخسر 20-صفر!

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإيطالي للدرجة الثالثة، الإثنين، استبعاد فريق برو بياتشنسا بعد خوضه مباراة بسبعة لاعبين فقط ضد منافسه كونيو، انتهت بخسارة مدوية قوامها 20-صفر.

التفاصيل:

في حادثة طريفة يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي فاز فريق كونيو على ضيفه برو بياتشنسا بنتيجة لا تصدق 20 هدفًا مقابل لا شيء.

برو بياتشنسا كان يحتل المركز الـ20 والأخير في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

المواجهة أمام كونيو بدأت بحضور 7 لاعبين من فئة الناشئين واختصاصي في العلاج الطبيعي دون ذكر اسمه على ورقة المباراة كلاعب ثامن وكان قد غادر المباراة لتعرضه لإصابة.

الطريف أن النادي أدرج اسم أحد اللاعبين وعمره 18 عامًا فقط كمدرب للفريق في قائمة المباراة.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق كونيو على برو بياتشنسا بنتيجة 16-صفر، سجل منها هشام كانيس لاعب كونيو 6 أهداف، وزميله المهاجم إدواردو ديفيندي 5 أهداف.

الفريق أنهى المباراة بـ 8 لاعبين، بعد أن تمكن لاعب آخر من الفريق من العثور على أوراق هويته، بعد بداية المباراة.

فريق برو بياتشنسا كان مجبرًا على خوض المباراة بعد انسحاب لاعبيه في 3 مواجهات سابقة وإذا غاب عن مباراة الأحد سيتعرض النادي لعقوبة الاستبعاد من الدوري وإنزاله درجة أخرى.

الفريق يعيش أزمة مالية خانقة مما تسبب في رحيل العديد من لاعبيه عقب عدم تسلم رواتبهم واستمرار الطاقم الفني واللاعبين الباقين في الإضراب إلى حين تحصلهم على مستحقاتهم.

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا اعتبر هذه المباراة إهانة للرياضة، متعهدًا بأن تكون المهزلة الأخيرة.

من المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جلسة يوم 11 من مارس/آذار المقبل، للبت في مصير النادي.

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اعتبر نتيجة المباراة بأنها "إهانة للرياضة"، وأضاف "مسؤوليتنا هي حماية شغف الجماهير، ومصداقية البطولات. ما شهدناه سيكون آخر المهازل".

This week in Italian football: Cuneo on their way to a 20-0 win over Pro Piacenza, who started with seven players – all teenagers – one of which is acting player-manager https://t.co/pgumJUU9Hz — James Dart (@James_Dart) February 17, 2019