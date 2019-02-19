الاتحاد الآسيوي يكثف حملته ضد قناة القرصنة السعودية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه طلب مشورة خبراء لتكثيف حملته لمواجهة عمليات قرصنة لحقوق البث تقوم بها قناة (بي أوت كيو) بعدما أذاعت كأس آسيا الشهر الماضي.

التفاصيل:

مجموعة من المؤسسات الرياضية الدولية والقارية منها الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوربي كانت قد بدأت إجراءات قانونية في السعودية ضد (بي أوت كيو) الشهر الماضي حيث تبث محتويات رياضية وترفيهية تملك شبكة (بي إن سبورتس) القطرية الحقوق الحصرية لها في الشرق الأوسط.

الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت: خلال الأشهر الأخيرة، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعمل ضمن تحالف في مواجهة (بي أوت كيو) التي قامت بأعمال قرصنة للبث التلفزيوني وفي مواجهة الذين حاولوا الاعتداء على الحقوق التجارية خلال كأس آسيا 2019 في الإمارات.

والآن، بهدف تعزيز موقف الاتحاد القاري في مواجهة سرقة حقوق الملكية الفكرية، يسعى الاتحاد لعمل شراكة مع أطراف رائدة عالميا في هذا المجال بهدف مراجعة المخاطر المتزايدة.

والآن، بهدف تعزيز موقف الاتحاد القاري في مواجهة سرقة حقوق الملكية الفكرية، يسعى الاتحاد لعمل شراكة مع أطراف رائدة عالميا في هذا المجال بهدف مراجعة المخاطر المتزايدة. داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي قال إنها "الخطوة المنطقية التالية" مضيفا "الاتحاد يقدر الشركاء التجاريين ويريد القيام بكل شيء ممكن من أجل حماية حقوقهم، ولهذا فإننا نعتبر هذه الخطوة منطقية الآن.

وندسور: في الأشهر الماضية شارك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تحالف ضم كبار أصحاب الحقوق العالمية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوربي للعبة إلى جانب أكبر روابط الدوري في العالم، خاصة في مجال حماية حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن موضوع سرقة حقوق الملكية الفكرية يمتد إلى مجال أوسع، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبحث عن أفضل الممارسات والحوكمة الجيدة دائما، والآن نحن نبدأ عملية البحث عن خبراء للحصول على المشورة حول أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها لضمان الاستمرار في الريادة في هذا المجال.

القرصنة السعودية: