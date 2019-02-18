شاهد: تحطم 21 سيارة في تصادم خلال سباق بفلوريدا

تسبب السائق بول مينارد، في حادث تصادم كبير أضر بإحدى وعشرين سيارة قبل عشر دورات من نهاية سباق "دايتونا 500" في فلوريدا.

تصادم كبير:

جرى السباق، يوم أمس الأحد، في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية ضمن "بطولة ناسكار".

سيارة مينارد اصطدمت بسيارة مات ديبينديتو، واصطدمت سيارة الأخير بالحائط ثم ارتدت إلى الحلبة لتحدث سلسلة حوادث أضرت بإحدى وعشرين سيارة.

السباق توقف لأربعين دقيقة بسبب التصادم

توقف السباق: