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رياضة|الولايات المتحدة

شاهد: تحطم 21 سيارة في تصادم خلال سباق بفلوريدا

18/2/2019

تسبب السائق بول مينارد، في حادث تصادم كبير أضر بإحدى وعشرين سيارة قبل عشر دورات من نهاية سباق "دايتونا 500" في فلوريدا.

تصادم كبير:
  • جرى السباق، يوم أمس الأحد، في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية ضمن "بطولة ناسكار".
  • سيارة مينارد اصطدمت بسيارة مات ديبينديتو، واصطدمت سيارة الأخير بالحائط ثم ارتدت إلى الحلبة لتحدث سلسلة حوادث أضرت بإحدى وعشرين سيارة.
السباق توقف لأربعين دقيقة بسبب التصادم
توقف السباق:
  • أدى حادث التصادم الكبير للتلويح براية الإنذار الحمراء وتوقف السباق لأربعين دقيقة لإزاحة الأنقاض من الحلبة.
  • كان ضمن الذين اصطدمت سياراتهم في ذلك الحادث كل من: المدافع عن لقب سباق دايتونا 500، أوستين ديلون، وتشيس إيليوت ورايان بليني وإيريك ألميرولا ودانيل سواريز.
المصدر : أسوشيتد برس
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