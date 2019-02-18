ابن سلمان لن يشتري "يونايتد".. ومغردون: "أرسنال" ياولي العهد

نفى وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، الأحد، نية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستحواذ على نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.

التفاصيل:

الشبانة قال في تغريدة على موقع "تويتر" إن "‏الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا".

وزير الإعلام أضاف: "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)؛ لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

صندوق الاستثمارات العامة، هو بمثابة الصندوق السيادي السعودي، وعاشر أكبر صندوق سيادي في العالم، حسب أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية بأصول تبلغ 360 مليار دولار.

نادي "مانشستر يونايتد" يعد من أغنى الأندية في إنجلترا والعالم.

#ارسنال_ياولي_العهد

مغردون أطلقوا أمس هاشتاج "أرسنال يا ولي العهد" على موقع تويتر، بعد الأنباء التي وردت عن نية الأمير محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

https://twitter.com/deef_90/status/1097115468425543680?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/lord_gooner/status/1097100954678251520?ref_src=twsrc%5Etfw

#ارسنال_ياولي_العهد

عايزين نجيب صفقات بقى ونبقى زي السيتي وباريس والعالم دي — Maher (@ph_Maher7) February 17, 2019

https://twitter.com/3z_0a/status/1097112742337675264?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/S_k_h6/status/1097128770123821056?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:

السبت الماضي، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ولي العهد السعودي يتولى حاليًا مفاوضات شراء مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري، ورفع عرضه لشراء النادي إلى 3.8 مليار إسترليني.

الصحيفة أشارت إلى أن عائلة "غليزرز" الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، كانت اشترت النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني، وحال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة، ستكون الإدارة الإنجليزية، قد كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار إسترليني.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLO pic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2019

بحسب تقارير إعلامية بريطانية يبدو أن ولي العهد السعودي يضع مسألة شراء فريق مانشستر يونايتد على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، إذ يأمل أن يصبح المالك الجديد للنادي بداية من الموسم المقبل.

رئيس مجلس إدارة مانشستر يونايتد، أفرام جليزر، شارك في المنتدى الاقتصادي بالسعودية في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، والتقى خلال زيارته للمملكة، مجموعة من المسؤولين السعوديين، منهم قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم نشر حينها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع قصي الفواز مع جليزر وريتشارد أرنولد، واستعرض الفواز معهم عددا من الموضوعات المتعلقة بكرة القدم وسبل التعاون فيها، وتطويرها بما يخدم مصالح الاتحاد السعودي ونادي مانشستر يونايتد.

📄| رئيس الاتحاد السعودي يلتقي رئيس مانشستر يونايتد والمدير الإداري للنادي pic.twitter.com/9uCA2dkIjd — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 15, 2018

حينها نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.