شاهد: بمشاركة الأمير تميم.. انطلاق فعاليات اليوم الرياضي في قطر

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر، في نسخته الثامنة، وتزامن ذلك مع إنجاز كروي تاريخي حققه المنتخب القطري لكرة القدم بفوزه في بطولة كأس أسيا قبل 10 أيام.
ويأتي الاحتفال استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء، من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يومًا رياضيًا للدولة، في بادرة غير مسبوقة انفردت بها قطر، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للفرد.
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة #اليوم_الرياضي_للدولة #النشاط_عافية pic.twitter.com/R43AnY9kBr
— الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) February 12, 2019
سمو الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد اثناء مشاركة ابناؤنا نشاطاتهم في اليوم الرياضي للدولة . #اليوم_الرياضي_قطر #اليوم_الرياضي_للدولة_2019 🇶🇦 pic.twitter.com/1zpI7ZQ3Yr
— علي الكواري (@Ali_Alkuwari3) February 12, 2019
سمو الشيخة موزا تشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي pic.twitter.com/FhlvudiI5L
— مرصد قطر (@marsadqatar) February 12, 2019
مشاركة سعادة وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي في #سباق_البالونات صباح اليوم في #اليوم_الرياضي_للدولة_2019 #النشاط_عافية pic.twitter.com/orZ2lEm1XI
— الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) February 12, 2019
صور من مشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في فعاليات #اليوم_الرياضى_للدولة_2019 #النشاط_عافية #قطر pic.twitter.com/DAYZocFNuC
— الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) February 12, 2019
جوائز قيمة للفائزين مستعدين للتحدي؟ منشن وتحدى أصدقائك في نط الحبل لعشر مرات على الأقل
أنطلق الآن ومنشنهم 😆 شاركنا لحظات التحدي تابعنا على الانستغرام
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وكن فائز معنا ✌🏻.. ننتظرك ! في هاشتاق #sportdaychallenge #اليوم_الرياضي_للدولة_2019 #النشاط_عافية pic.twitter.com/sWsw5Y0zeM
— الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) February 11, 2019
https://twitter.com/Mai59968928/status/1095248859926855685?ref_src=twsrc%5Etfw