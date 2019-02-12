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شاهد: بمشاركة الأمير تميم.. انطلاق فعاليات اليوم الرياضي في قطر

12/2/2019

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر، في نسخته الثامنة، وتزامن ذلك مع إنجاز كروي تاريخي حققه المنتخب القطري لكرة القدم بفوزه في بطولة كأس أسيا قبل 10 أيام.

ويأتي الاحتفال استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء، من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يومًا رياضيًا للدولة، في بادرة غير مسبوقة انفردت بها قطر، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للفرد.

بمشاركة الشيخ تميم والشيخة موزا:
  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شارك في فعاليات اليوم الرياضي، اليوم، إضافة إلى رئيس الحكومة والوزراء وعدد كبير من المسؤولين.
  • من ضمن تقاليد اليوم الرياضي في قطر، ينفّذ أمير دولة قطر الشيخ تميم، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، زيارات "عشوائية" للفعاليات، دون بروتوكولات أو إخطارات أو ترتيب مسبق، إضافة إلى المشاركة فيها بكل عفوية.
  • الشيخ تميم كان قد شارك في نسخة عام 2018 من خلال رياضة "ركوب الدراجة الهوائية" مع عدد من الشباب على كورنيش الدوحة.

  • الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، شاركت أيضًا في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، بمؤسسة قطر، ورافقها في الجولة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.
  • الشيخة موزا، التقت خلال الفعالية باللاعب المعز علي، مهاجم منتخب قطر وهداف كأس أسيا 2019، كما أعلنت إشارة البدء بانطلاق فعالية الدراجات الهوائية.

الهدف من "اليوم الرياضي":
  • توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة.
  • إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط.
  • نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
  • الحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها.
  • الترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للدولة.

تزامن مع فوز العنابي:
  • اليوم الرياضي في قطر يكتسي هذا العام أهمية خاصة؛ لكونه يتزامن مع تتويج "العنابي" القطري بكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.
  • الفوز القاري كان له مذاق خاص خاصة أنه تحقّق من قلب الإمارات، إحدى أبرز أركان الحصار المفروض على الدوحة، منذ 5 يونيو 2017، إلى جانب السعودية والبحرين.
  • المنتخب القطري حقق لقب البطولة الآسيوية الـ17، فحقق الفوز في جميع لقاءاته السبعة، موقعًا على 19 هدفًا، مقابل هدف يتيم سكن شباكه في تلك المباريات، كما حصد المعز جائزتي "أفضل لاعب وهداف البطولة"، وحصد سعد الشيب جائزة أفضل حارس في البطولة.
  • قطر، تحتضن أواخر العام الجاري، كأس الخليج العربي (خليجي 24)، في حين تواصل خطواتها الواثقة صوب إتمام استعداداتها كافة لاستضافة كأس العام 2022، أكبر تجمع كروي في العالم.

تحدي نط الحبل:
  • دشنت صفحة "اليوم الرياضي للدولة" على تويتر وإنستغرام، هاشتاج  sportdaychallenge# لتحدي "نط الحبل" لعشر مرات على الأقل، ودعت الصفحة متابعيها والمشاركين في فعاليات اليوم الوطني بالمشاركة في التحدي معلنة عن جوائز قيمة للفائزين.
  • مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة تقام للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، تشمل جميع فئات المجتمع القطري من رجال ونساء وأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي وعملي. وتقام هذه الفعاليات في مناطق مختلفة من الدولة مثل الكورنيش وأسباير ومتحف الفن الإسلامي.

  • قطر تتحول في يومها الرياضي إلى ملعب كبير يستقبل محبّي الرياضة وعشاقها، وسط اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالانخراط مع شعبها، تعزيزًا لأهداف رؤية "قطر 2030".
  • لا يوجد منظِّم واحد لليوم الرياضي في قطر، بل على العكس تمامًا، تقوم كل مؤسسة بتنظيم فعاليات رياضية خاصة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الثقافة والرياضة؛ للتأكد من عدم وجود تعارض بين الفعاليات المختلفة.

https://twitter.com/Mai59968928/status/1095248859926855685?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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