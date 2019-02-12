الأهلي المصري يحتل المركز 21 عالميا

احتل نادي ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة مجلة فرانس فوتبول للأندية الأكثر نجاحا في العالم.

فيما جاء النادي الأهلي المصري في المركز الحادي والعشرين في القائمة ليصبح النادي العربي والأفريقي الوحيد في القائمة التي ضمت 30 ناديا.

التفاصيل