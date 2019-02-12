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الأهلي المصري يحتل المركز 21 عالميا

فريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري
12/2/2019

احتل نادي ريال مدريد الإسباني صدارة قائمة مجلة فرانس فوتبول للأندية الأكثر نجاحا في العالم.

فيما جاء النادي الأهلي المصري في المركز الحادي والعشرين في القائمة ليصبح النادي العربي والأفريقي الوحيد في القائمة التي ضمت 30 ناديا.

التفاصيل
  • قام فريق عمل المجلة الفرنسية العريقة "فرانس فوتبول" بوضع العديد من المعايير والتي انطبقت على 85 ناديا على مستوى العالم من مختلف القارات لتخرج القائمة النهائية والتي ضمت 30 ناديا من بينهم النادي الأهلي الذي نجح في فرض نفسه على الترتيب النهائي ممثلا وحيدا لأندية أفريقيا والوطن العربي.
  • تمثلت معايير محرري مجلة فرانس فوتبول ـ واسعة الانتشار ـ في اختيار أفضل الأندية في العالم على عشرة بنود؛ أبرزها النجاح الرياضي وتقديم أبطال على الصعيد العالمي، إلى جانب القيمة التسويقية والإيرادات، وموقع النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نجوم الأندية الكبار "الأساطير" والشعبية الجماهيرية.
  • احتل النادي الأهلي المصري المرتبة الـ21 في القائمة النهائية، وهو النادي الأفريقي والعربي الوحيد الذي نجح في دخول القائمة النهائية، وحصل الأهلي على 23 نقطة متفوقا على عدد من أندية الدوريات الأربعة الكبرى مثل روما الإيطالي وشالكة وشتوتغارت من الدوري الألماني، وموناكو من الدوري الفرنسي.
  • ضمت قائمة أفضل 10 أندية كلا من ريال مدريد الإسباني، في المرتبة الأولى، فيما حل غريمه التقليدي برشلونة في المركز الثاني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في المركز الثالث، بينما احتل بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع، وليفربول الإنجليزي، احتل المركز الخامس، أما يوفنتوس الإيطالي فاحتل المركز السادس، وباريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز السابع، وتشلسي الإنجليزي ومانشستر سيتي وأرسنال في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب.
المصدر : وكالات
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