شاهد: سيتي يسحق تشلسي 6- صفر وأغويرو يسجل ثلاثية أخرى

أحرز سيرغيو أجويرو المتألق ثلاثية للمرة الثانية في أسبوع ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب لسحق ضيفه تشلسي 6-صفر والعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

وبينما وضع ليفربول حدا للحديث عن انهياره في سباق المنافسة على اللقب بتغلبه 3-صفر على بورنموث أمس السبت جاء انتصار سيتي، الذي تحقق بأداء مذهل ضد فريق من الستة الكبار، كأنه رسالة تحذيرية.

وفي الأسبوع الماضي فاز سيتي على ضيفه أرسنال قبل أن يحطم فريق المدرب ماوريتسيو ساري برباعية في أول 25 دقيقة.

وأحرز سيتي 33 هدفا في آخر خمس مباريات على أرضه بجميع المسابقات ويملك فرصة حصد أول لقب في الموسم عندما يواجه تشلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 24 من فبراير/ شباط.

ولدى كل من سيتي وليفربول 65 نقطة لكن حامل اللقب يتفوق بفارق الأهداف ولعب مباراة واحدة أكثر من منافسه. ويتأخر توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث عنهما بخمس نقاط بعد فوزه 3-1 على ليستر سيتي في وقت سابق من اليوم الأحد.

وعادل أجويرو، الذي أحرز ثلاثية ضد أرسنال قبل سبعة أيام، رقم آلان شيرر القياسي برصيد 11 ثلاثية في الدوري الممتاز ويتقاسم صدارة هدافي الدوري مع محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وهذه هي أسوأ هزيمة لتشلسي في الدوري منذ سقوطه 7-صفر أمام نوتنغهام فورست في 1991 وستطرح تساؤلات بشأن اتجاه الفريق مع الإيطالي ساري بعدما تراجع إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن المربع الذهبي.