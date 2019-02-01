شاهد: قطر بطلا لآسيا لأول مرة بعد الفوز على اليابان 3-1

توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن هزم نظيره الياباني في المباراة النهائية 3-1.

التفاصيل:

تقدم هداف البطولة المعز علي لقطر في الدقيقة 12 من المباراة وسجل الهدف الأول من تسديدة خلفية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للشباك اليابانية.

بعده بعشر دقائق أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني لقطر من تسديدة قوية في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر 2- صفر.

المنتخب الياباني ضغط من بداية الشوط الثاني على أمل العودة إلى المنافسة حتى تمكن تاكومي مينامينو من تسجيل الهدف الوحيد لمنتخب اليابان في الدقيقة 69 .

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تقريبا احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب القطري بعد الاحتكام إلى مساعدة الفيديو، وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز قطر وتتويجها بالبطولة القارية لأول مرة في تاريخها.

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