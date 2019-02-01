شاهد: قطر بطلا لآسيا لأول مرة بعد الفوز على اليابان 3-1

توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن هزم نظيره الياباني في المباراة النهائية 3-1.
التفاصيل:
- تقدم هداف البطولة المعز علي لقطر في الدقيقة 12 من المباراة وسجل الهدف الأول من تسديدة خلفية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للشباك اليابانية.
- بعده بعشر دقائق أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني لقطر من تسديدة قوية في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر 2- صفر.
- المنتخب الياباني ضغط من بداية الشوط الثاني على أمل العودة إلى المنافسة حتى تمكن تاكومي مينامينو من تسجيل الهدف الوحيد لمنتخب اليابان في الدقيقة 69 .
- وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تقريبا احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب القطري بعد الاحتكام إلى مساعدة الفيديو، وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بفوز قطر وتتويجها بالبطولة القارية لأول مرة في تاريخها.
أرقام:
- المعز علي مهاجم قطر هو هداف البطولة برصيد تسعة أهداف.
- المعز فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
- قطر الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 19 هدفا.
- هدف اليابان، هو الهدف الوحيد الذي دخل مرمى قطر خلال البطولة.
- المعز تفوق على الإيراني علي دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.
- المعز علي تصدر هدافي العرب في كأس آسيا برغم مشاركته الإماراتي علي مبخوت في أن كلا منهما أحرز 9 أهداف، لكنه تفوق عليه لأنه أحرز أهدافه في نسخة واحدة، بينما سجل مبخوت خمسة أهداف في نسخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية.
- قبل هذه النسخة من البطولة، شارك المنتخب القطري في كأس آسيا تسع مرات أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.
- أفضل نتيجة للمنتخب القطري في تاريخ البطولة كانت الوصول لدور الثمانية في نسختي 2000 و2011.