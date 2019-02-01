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احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا

1/2/2019

احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه الشكر للمنتخب على أدائه.

 

 

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن غرد على موقع "تويتر" باللغتين التركية والإنجليزية مهنئا قطر بالفوز التاريخي. 

 

أبرز التغريدات 

 

 

 

https://twitter.com/kholoudalkhames/status/1091403396102246400?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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