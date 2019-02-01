احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا

احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه الشكر للمنتخب على أدائه.

ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩ .. ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير.. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 1, 2019

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن غرد على موقع "تويتر" باللغتين التركية والإنجليزية مهنئا قطر بالفوز التاريخي.

Heartfelt congratulations to the Qatar national team for winning the 2019 Asia Cup.

We as Turkey join our Qatari brothers and sisters in their well-deserved celebrations.

🇶🇦 🇹🇷 @TamimBinHamad — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 1, 2019

أبرز التغريدات

مبروك للمنتخب القطري الشقيق لقب بطل أسيا شرفتوا كل العرب …العنابي ٢٠١٩ إمتياز مع مرتبة الشرف — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 1, 2019

أما آن الأوان ياوطني #الإمارات أن نقف وقفة محاسبة بعد تجربة كأس آسيا؟

هل كان من الحكمة شحن الناس بالعداء لإخوانهم من #قطر

كان الأجدر أن تجعلوا الميدان الرياضي فرصة لوئام الشعبين..

كان الأجمل أن نقف معهم اليوم و نفرح بانتصارهم..و أنا والله فرحت

أعيذك بالله يا بلدي من الحقد والغل — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) February 1, 2019

هناك صبيانية كبيرة في التعامل مع فوز قطر الرياضي، فمن تجاهل الخبر الى شتم اللاعبين الى نسب النصر لمجنسين( محمد صلاح مصري ويلعب في فريق انجليزي)

النكران والمكابرة لن يحقق نجاحا لا في السياسة ولا في الرياضة ولا في الحياة

الاعتراف بالهزيمة وفهم اسبابها هو السبيل للنهوض والتغيير — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 1, 2019

مبروك للعنابي الفوز التاريخي بكأس آسيا.#قطر_بطل_اسيا — عودة العودة الرويعي (@OdahAlodah) February 1, 2019

لا أهتم كثيرا بالرياضة وتطوراتها، لكن الفرحة العربية بفوز قطر بكأس آسيا، لا تغير فيها الأصوات النشاز من هنا وهناك. أمة لها نبضها الذي لن تلغيه الأصوات القُطرية، والعنصرية. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 1, 2019

https://twitter.com/kholoudalkhames/status/1091403396102246400?ref_src=twsrc%5Etfw

البطولة💪🏻🇶🇦

سعد الشيب أفضل حارس

المعز علي هداف البطولة

المعز علي أفضل لاعب

شكرا لكل من وقف خلف هذا المنتخب

#قطر_اليابان pic.twitter.com/qIBQtQ9Mo4 — 🇶🇦فالح الشمري (@faleh1982) February 1, 2019

زمن كابتن ماجد قد ولى …فنحن اليوم في زمن الكابتن معز علي

#قطر_اليابان — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) February 1, 2019