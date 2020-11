احتفاء على وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا

احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بفوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة التي أقيمت في الإمارات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وجه الشكر للمنتخب على أدائه.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن غرد على موقع "تويتر" باللغتين التركية والإنجليزية مهنئا قطر بالفوز التاريخي.

Heartfelt congratulations to the Qatar national team for winning the 2019 Asia Cup.

We as Turkey join our Qatari brothers and sisters in their well-deserved celebrations.

🇶🇦 🇹🇷 @TamimBinHamad

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 1, 2019