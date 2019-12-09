غضب عربي بعد إهداء رونالدو قميصه لوزير خارجية إسرائيل

أثار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي غضب الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما التقى رونالدو بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا وأهداه قميصه، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام.

وأبدت الجماهير العربية غضبها من رونالدو رغم تعاطفه في أكثر من مناسبة مع القضية الفلسطينية، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية في إحدى المناسبات دعمًا لها.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي اسرائيل كاتس على هامش زيارته السياسية الى إيطاليا كريستيانو #رونالدو ونجوم فريق يوفينتوس قائلا: "أهداني قميص الفريق وعليه رقمه ٧ ونقلت لرونالدو سلام جمهوره العريض في #إسرائيل وتمنياتهم له بالتوفيق بالدوري الاوروبي.. رونالدو لاعب عظيم" @Cristiano pic.twitter.com/AySpUhhdID — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 8, 2019

كما تبرع بحذائه الرياضي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية في 2011، حيث قامت ببيع الحذاء في مزاد علني يذهب ريعه لدعم مدارس الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتبرع رونالدو بمبلغ مليون ونصف المليون يورو لأطفال فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ومن المواقف الإنسانية التي أظهرت تعاطف رونالدو مع القضية الفلسطينية أنه في العام 2016، التقى الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من أفراد أسرته عقب احتراق منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.

https://twitter.com/ttzzu/status/1203644324094844929?ref_src=twsrc%5Etfw

كرستيانو رونالدو يهدي قميصه لوزير خارجية إسرائيل. pic.twitter.com/viyYfDfONq — ICN (@Pll_live) December 8, 2019

العرب ( جماعة الريال ) جانوا يعيرون ( جماعة برشلونة ) لان ميسي زار اسرائيل وهسرة رونالدو يقدم قميصه لوزير الخارجية الاسرائيلي 😂😂 ولك والله محد معبركم ولا انتوا محور الكون pic.twitter.com/roBsYRxfyW — &TheGodFather& (@TheGodFather10q) December 8, 2019

كنت بضحك ع اللي بيزايدوا على ميسّي بإنه بيحب اليهود وماعرفش ايه ويطلعوا يقولول رونالدو وطني ومع القضية الفلسطينية ههههههه وبيتبرع للاجئين 😄😆

اسرائيل ماسكة العالم كله والكل لازم يرضيها يا جماعة 🤚🏻 pic.twitter.com/5iv8muOUyU — Dina 🇦🇹⚜️ دينا (@Dina_2096) December 8, 2019

من كتر التعليقات اللى جوايا ع خبر زى ده .مش عارف اقول ايه و الله 😂 ..كفايه ان نص جماهير الريال كنت كل متكلم حد فيهم يقولك يا عم ده ميسى راح زار اسرائيل اما رونالدو بقا مش عايز يحط وشم عشان يعرف يتبرع بدمه .يا جماعه فاكس ..هما اصلا مش ف دماغهم الكلام ده https://t.co/gGyOzh2NAZ — Taher Nagy (@TitoNagy1) December 9, 2019