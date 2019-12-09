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غضب عربي بعد إهداء رونالدو قميصه لوزير خارجية إسرائيل

رونالدو مع وزير خارجية إسرائيل
رونالدو مع وزير خارجية إسرائيل
9/12/2019

أثار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي غضب الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما التقى رونالدو بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا وأهداه قميصه، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام.

وأبدت الجماهير العربية غضبها من رونالدو رغم تعاطفه في أكثر من مناسبة مع القضية الفلسطينية، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية في إحدى المناسبات دعمًا لها.

 كما تبرع بحذائه الرياضي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية في 2011، حيث قامت ببيع الحذاء في مزاد علني يذهب ريعه لدعم مدارس الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتبرع رونالدو بمبلغ مليون ونصف المليون يورو لأطفال فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

ومن المواقف الإنسانية التي أظهرت تعاطف رونالدو مع القضية الفلسطينية أنه في العام 2016، التقى الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من أفراد أسرته عقب احتراق منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.

https://twitter.com/ttzzu/status/1203644324094844929?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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