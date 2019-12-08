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شاهد: هدف سواريز في مايوركا يثير الإعجاب على مواقع التواصل

8/12/2019

أحرز لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، هدفًا رائعا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مع فريقه ضد ريال مايوركا على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

جاء هدف سواريز الرابع لفريقه في شباك مايوركا في الدقيقة 43 بعد أن وصلت الكرة له من سلسلة تمريرات متقنة ليسددها بكعب القدم وتسلك الكرة طريقها إلى الشباك.

ووصف المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، الهدف بأنه "غير عادي".

واحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بفوزه بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة السادسة في مسيرته، بقيادة فريقه إلى فوز كبير على مايوركا 5-2 السبت، في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف (17 و40 و83)، في حين سجل أنطوان غريزمان هدفا (6) ولويس سواريز (43). وسجل أنتي بودمير هدفي مايوركا (35 و64).

وسجل "البولغا" 12 هدفا هذا الموسم تصدر بها قائمة هدافي الليغا، رغم أن أول هدف سجله كان في الجولة الثامنة وبدأ الموسم من الجولة الخامسة.

وبهذه الثلاثية بات "الساحر الأرجنتيني" أكثر اللاعبين في تاريخ الليغا تسجيلا للثلاثيات بـ35 هاتريك، متفوقا على رونالدو الذي يملك 34 ثلاثية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ17.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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