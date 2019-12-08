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شاهد: البحرين تهزم السعودية وتتوج بكأس الخليج للمرة الأولى

8/12/2019

فاز المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الخليجي الأول بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف نظيف، الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي التي اختتمت فعالياتها اليوم في قطر.

وكسر المنتخب البحريني (الأحمر) عناد نظيره السعودي (الأخضر) وانتزع باكورة ألقابه الخليجية على ملعب "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في الدوحة.

وقدم الأحمر لمحة تاريخية لهذه النسخة من البطولة بعدما انضم الفريق إلى السجل الذهبي للبطولة حيث كان الوحيد من بين المنتخبات التي شاركت في البطولة منذ نسخها الأولى الذي لم يتوج باللقب سابقا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما أهدر سلمان الفرج ضربة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 12.

وأحرز محمد سعد الرميحي هدف المباراة الوحيد بلمسة سحرية في الدقيقة 69 ليمنح فريقه اللقب.       

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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