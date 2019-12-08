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شاهد: أمير قطر يسلم البحرين كأس خليجي 24

أمير دولة قطر يتوج منتخب البحرين أبطال خليجي 24
أمير دولة قطر يتوج منتخب البحرين أبطال خليجي 24
8/12/2019

سلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس بطولة الخليج العربي "خليجي 24" للحارس سيد محمد جعفر قائد منتخب البحرين لكرة القدم، والذي توج بالبطولة اليوم بعد فوزه على السعودية.

كما سلم أمير قطر لاعبي المنتخب السعودي ميداليات المركز الثاني.

وأحرزت البحرين اللقب لأول مرة في تاريخها بعد فوزها 1-صفر على السعودية في المباراة النهائية بملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة.

وقال أمير قطر في تغريدة على صفحته بموقع تويتر "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة".
وأضاف الشيخ تميم "هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الشوط الثاني لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها في كرة القدم، بعد أن انتظرت 49 عاما لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، عقب احتلالها المركز الثاني أربع مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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