شاهد: أمير قطر يسلم البحرين كأس خليجي 24

سلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس بطولة الخليج العربي "خليجي 24" للحارس سيد محمد جعفر قائد منتخب البحرين لكرة القدم، والذي توج بالبطولة اليوم بعد فوزه على السعودية.

كما سلم أمير قطر لاعبي المنتخب السعودي ميداليات المركز الثاني.

وأحرزت البحرين اللقب لأول مرة في تاريخها بعد فوزها 1-صفر على السعودية في المباراة النهائية بملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة.

لأول مرة في تاريخ البطولة .. #البحرين بطلا لـ #خليجي24 بعد الفوز على #السعودية بهدف نظيف https://t.co/xf3Rso7GJo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2019

وقال أمير قطر في تغريدة على صفحته بموقع تويتر "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة".

وأضاف الشيخ تميم "هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 8, 2019

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الشوط الثاني لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها في كرة القدم، بعد أن انتظرت 49 عاما لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، عقب احتلالها المركز الثاني أربع مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.