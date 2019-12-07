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فيفا يهنئ صلاح بعد مشاركته في مباراة ليفربول وبورنموث

نجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في مباراة ليفربول وبورنموث
نجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في مباراة ليفربول وبورنموث
7/12/2019

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، على تهنئة المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول لوصوله إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وقالت تغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة بموقع تويتر "الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحقق ليفربول فوزاً على بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري المحلي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وسجل صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة متفوقًا على ثنائي ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو حيث سجل كل منهما 3 أهداف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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