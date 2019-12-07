شاهد: هدف على طريقة مارادونا للكوري سون في مرمى بيرنلي

أحرز الكوري "سون هيونغ مين" هدفا رائعا في المباراة التي فاز فيها فريقه توتنهام على بيرنلي بنتيجة 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانكشف دفاع بيرنلي منذ البداية إذ انطلق كين إلى داخل الملعب قبل أن يسدد بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في المرمى بعد خمس دقائق.

وضاعف لوكاس مورا من تقدم صاحب الأرض بعد ذلك بأربع دقائق بعدما تسبب سون في فوضى بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء. وسدد سون كرة اصطدمت في دفاع بيرنلي الذي فشل في إبعادها لتصل إلى البرازيلي مورا ليهز الشباك.

وجعل سون النتيجة 3-صفر بهدف مذهل في الدقيقة 32 إذ انطلق من عند حدود منطقة جزاء فريقه ومر بسرعته من ستة لاعبين ليضع الكرة في المرمى من وضع انفراد.

https://twitter.com/oldsporti/status/1203339164109983744?ref_src=twsrc%5Etfw

وقلل سون من الحديث عن هدفه. وقال "عندما حصلت على الكرة حاولت تمريرها إلى ديلي (آلي) لكني لم أعثر عليه لذا واصلت الانطلاق. أنا سعيد بتسجيل هذا الهدف".

ووجه كين ضربة أخرى لبيرنلي في بداية الشوط الثاني عندما انطلق من الناحية اليسرى وسدد في الزاوية العليا محرزا هدفه الثامن في تسع مباريات ضد بيرنلي.

وبعدما جاءت الأهداف من مجهود فردي كان الهدف الخامس بعد أداء جماعي في الدقيقة 74 إذ وصلت الكرة إلى موسى سيسوكو ليكمل انتصار صاحب الأرض.

وقفز توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة وهو نصف عدد نقاط ليفربول المتصدر فيما توقف رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز 13.