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شاهد: ليفربول يواصل الانتصارات وصلاح يعود للتهديف

7/12/2019

أجرى ليفربول سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية لكنه رغم ذلك فاز 3-صفر على بورنموث ليعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي اليوم السبت.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه لأول مرة في 14 مباراة، ولم يتأثر بغياب ساديو ماني بسبب حصوله على راحة وفاز بفضل أهداف أليكس أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا ومحمد صلاح.

وخسر بورنموث للمباراة الخامسة على التوالي وبات على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.

وعانى بورنموث بعد إصابة ناثان أكي الذي خرج مصابا بعد سباق سرعة مع صلاح قبل دقيقة واحدة من أول أهداف المباراة.

وفي لقطة متكررة، سجل ليفربول الهدف الأول بعد كرة طويلة متقنة من جوردان هندرسون إلى أوكسليد-تشامبرلين الذي قابلها بلمسة واحدة سريعة في مرمى أصحاب الأرض.

وتعرض ليفربول لإصابة قبل نهاية الشوط الأول عندما تعرض المدافع ديان لوفرين لمشكلة عضلية لكن المدرب يورجن كلوب قلل من خطورتها في وقت لاحق وقال إنه يأمل أن يكون مجرد شد عضلي.

ورغم إجراء تغيير جديد، فإن الفريق الزائر واصل اللعب بقوة وتبادل كيتا الكرة مع صلاح الذي أعادها بتمريرة بكعب القدم ثم سجل لاعب الوسط الهدف الثاني بتسديدة قوية من مدى قريب.

ورد كيتا الهدية إلى صلاح الذي سجل الهدف الثالث بتسديدة ذكية ليحسم المباراة. قبل أن تتفاقم مشكلة بورنموث بتعرض المهاجم كالوم ويلسون لإصابة عضلية.

المصدر : وكالات
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