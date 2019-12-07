شاهد: بثنائية فرنسية.. ريال مدريد يتخطى إسبانيول

اعتلى فريق ريال مدريد، السبت، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 34 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أنهى ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 37.

وفي الوقت الذي بحث فيه إسبانيول عن التعادل، أضاف ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 79.

وشهدت الدقيقة 83 طرد فيرلاند ميندي ليلعب الريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، فشل لاعبو إسبانيول في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج الملكي فائزًا باللقاء.