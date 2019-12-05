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رياضة

5 لاعبين عرب ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام

5/12/2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الإلكتروني عن وجود 5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في أفريقيا لعام 2019.

وضمت القائمة كلًا من: المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى 3 لاعبين جزائريين هم: رياض محرز، ومحمد يوسف بلايلي، وإسماعيل بن ناصر.

وسيُعلن عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز الكاف يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2020، في قلعة الباتروس سهل حشيش في مدينة الغردقة شرقي مصر.

https://twitter.com/abusara3211220/status/1202277860179894273?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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