5 لاعبين عرب ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الإلكتروني عن وجود 5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في أفريقيا لعام 2019.

وضمت القائمة كلًا من: المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى 3 لاعبين جزائريين هم: رياض محرز، ومحمد يوسف بلايلي، وإسماعيل بن ناصر.

وسيُعلن عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز الكاف يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2020، في قلعة الباتروس سهل حشيش في مدينة الغردقة شرقي مصر.

– Achraf Hakimi 🇲🇦

– Krépin Diatta 🇸🇳

– Moussa Djenepo🇲🇱

– Samuel Chukwueze 🇳🇬

– Victor Osimhen 🇳🇬

The updated shortlist for Youth Player of the Year is not shy of talent! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1yg1pCcxZf

