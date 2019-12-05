5 لاعبين عرب ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الإلكتروني عن وجود 5 لاعبين عرب ضمن القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين في أفريقيا لعام 2019.

وضمت القائمة كلًا من: المصري محمد صلاح، والمغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى 3 لاعبين جزائريين هم: رياض محرز، ومحمد يوسف بلايلي، وإسماعيل بن ناصر.

وسيُعلن عن الفائزين بجوائز كل فئة خلال حفل توزيع جوائز الكاف يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2020، في قلعة الباتروس سهل حشيش في مدينة الغردقة شرقي مصر.

– Achraf Hakimi 🇲🇦

– Krépin Diatta 🇸🇳

– Moussa Djenepo🇲🇱

– Samuel Chukwueze 🇳🇬

– Victor Osimhen 🇳🇬 The updated shortlist for Youth Player of the Year is not shy of talent! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1yg1pCcxZf — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

Interclubs Player of the Year shortlist updated 🚨 Who will Triumph and finish top of this quality list of players? 🏆🏅#CAFAwards2019 pic.twitter.com/N39jmABJmf — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

الملك المصري وسوبر ساديو! 👑🦁 تهانينا لـ @MoSalah وماني على تواجدهما ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2019 🔴🏆#CAFAwards2019 pic.twitter.com/D53mIs9WPl — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 4, 2019

تهانينا 👏🏼 محارب الصحراء، إسماعيل بن ناصر ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2019 🔝🇩🇿#CAFAwards2019 #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/cExqR7dR1l — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) December 4, 2019

بالنسبة لجائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية، وجود طارق حامد ضمن القائمة القصيرة نقطة كويسة جدا له، بس وجود يوسف البلايلي اللي موجود برضه في قائمة أفضل لاعب واللي حققه مع الجزائر والترجي يخليه المرشح الأول للجائزة. — Eslam Magdy (@eslammagdy) December 4, 2019

محرز مايبغالها ون تو https://t.co/89VQ6h44lO — RIYAD4 (@Riyadh_msn4) December 4, 2019

https://twitter.com/abusara3211220/status/1202277860179894273?ref_src=twsrc%5Etfw