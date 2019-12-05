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شاهد: السعودية إلى نهائي كأس الخليج بعد الفوز على قطر

5/12/2019

صعد المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقامة في قطر بعد أن تغلب على صاحب الأرض بهدف من دون رد في المربع الذهبي للبطولة.

التفاصيل
  • تمكن عبد الله الحمدان من التسجيل للمنتخب السعودي بعد 28 دقيقة من بداية المباراة.
  • بذلك، يضرب المنتخب السعودي موعدًا في المباراة النهائية للبطولة مع نظيره البحريني الذي تأهل على حساب المنتخب العراقي بعد الفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.
  • هذه هي المرة الرابعة التي تصل فيها السعودية إلى نهائي كأس الخليج في آخر ست نسخ للبطولة.
  • يسعى المنتخب السعودي لإحراز لقبه الرابع في البطولة والأول منذ تتويجه الأخير في الكويت عام 2004.
  • كما يسعى إيرفي رينار لتحقيق لقبه الأول مع المنتخب السعودي الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.
المصدر : رويترز
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