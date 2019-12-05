شاهد: السعودية إلى نهائي كأس الخليج بعد الفوز على قطر

صعد المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقامة في قطر بعد أن تغلب على صاحب الأرض بهدف من دون رد في المربع الذهبي للبطولة.

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