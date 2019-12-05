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شاهد: البحرين تتأهل إلى نهائي "خليجي 24" بعبور "أسود" العراق

5/12/2019

تأهل المنتخب البحريني، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقامة في قطر.

وتغلب المنتخب البحريني على نظيره العراقي في المربع الذهبي للبطولة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بذلك، ينتظر المنتخب البحريني في النهائي الفائز من لقاء السعودية وقطر.

أربك المنتخب العراقي حسابات المنافس بإحرازه لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم.

ومع حلول الدقيقة 14 أدرك المنتخب البحريني التعادل عبر عبد الله خالد الهزاع، وبعدها بأربع دقائق أضاف منتخب أسود الرافدين الهدف الثاني عبر ابراهيم بايش.

وأدرك المنتخب البحريني التعادل مجددًا في الدقيقة 47 عبر محمد جاسم مرهون لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ولعب المنتخبان شوطين إضافيين إلا أن النتيجة لم تتغير ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها المنتخب البحريني لصالحه بنتيجة 5-3.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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