تفاعل قطري سعودي لافت قبل مباراة نصف نهائي خليجي 24

تفاعل قطريون وسعوديون مع وسمي (#قطرالسعوديه) و(#السعوديه قطر)، للتعليق على المباراة المتوقعة غدًا الخميس بين منتخبي البلدين، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 24".

وتأتي المباراة بعد فوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي، وفي ظل تخفيف ملاحظ للتغريدات الهجومية على قطر من المدونين في الإمارات والسعودية.

كما حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة، بعد فوزه على عُمان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وركز قطريون في تغريداتهم على تحفيز الجماهير لحضور المباراة وتشجيع المنتخب القطري، وعبر غالبية المغردين من الطرفين عن تقبلهم لنتيجة المباراة ومباركتهم للطرف الآخر في حالة فوزه.

#السعودية_قطر

الخليج واحد والشعب واحد

بس الله يفكنا من الإعلام الفاسد

وأصحاب الفتن ونحن سنكون بخير pic.twitter.com/W21Df9BJI1 — 🇰🇼🇸🇦الجوهره 🇰🇼🇸🇦 (@aljawhari1985) December 4, 2019

العنابي يواجه الأخضر السعودي في السباق إلى نهائي #خليجي24 ..

موعدنا مع منتخبنا التشجيع مسؤوليتنا والفوز مهمته ونبي نشوف تدفق الأمواج البشرية على استاد الجنوب ..#قطر_السعودية#جمهور_الأدعم الرقم الصعب انتم 💪🏼🇶🇦

الوعد استاد الجنوب #خليجي_24 pic.twitter.com/a1OUoWVly0 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 3, 2019

#قطر_السعوديه

فزنا ولا فزتو عينين براس الله يصلح الشان ونرجع احنا وقطر اجمل مما كان ، نحترمكم ونقدركم يا احبابنا بقطر ، واتمنى ما تنظرون للاشخاص اللي يسبونكم هم ما يمثلون الا انفسهم وما يمثلون شعبنا كامل ، لكم معزتكم وتقديركم ❤️🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — F4HD (@F4M13_) December 4, 2019

فوز سعودي ساحق وماحق بمشيئة الله. #السعوديه_قطر — تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) December 4, 2019

https://twitter.com/KENehHHJpZ0HTdm/status/1202137666046898176?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1202131764048728064?ref_src=twsrc%5Etfw

#قطر_السعوديه

مباراه كبيره بين منتخبين يقدمون مستوى راقي وبنشوف مباراة ممتعه بالتوفيق للمنتخبين واتمنى فوز منتخبنا العنابي وان فاز الاخضر السعودي نقول للفايز مبروك والخاسر هاردلك — متعب بن كروز (@mtabbnkruz) December 4, 2019

نتمنى فوز المنتخب السعودي واذا فازت قطر نبارك لهم الفوز #السعوديه_قطر — abu anas (@AnasAsdzx333) December 4, 2019