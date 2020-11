انقطاع الكهرباء في ملعب بيرنلي يثير سخرية السيتي وجماهيره [فيديو]

انقطع التيار الكهربائي، أمس الثلاثاء، في غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي مانشستر سيتي قبل انطلاق مباراتهم مع فريق بيرنلي في الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهد ملعب تورف مور المخصص لاستضافة مباريات فريق بيرنلي انقطاع الكهرباء عنه قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي إلا أنه على الرغم من ذلك انطلقت المباراة في الموعد المُحدد لها.

واضطر اللاعبون مع مدربهم غوارديولا إلى الاستعانة بهواتفهم المحمولة والإنارة لأحد الطواقم التلفزيونية للاستعداد إلى المباراة داخل غرفة الملابس.

No lights in the away dressing room? 💡 We've got you covered, @ManCity 😉 Join us for all the build-up: https://t.co/BSPd2aSoTV #PLonPrime pic.twitter.com/noE8SezQpJ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 3, 2019

وسخر النادي عبر حسابه على تويتر من الظلام الدامس، بنشره لصورة تظهر الظلام الدامس داخل غرفة تغيير الملابس بملعب بيرنلي.

Checking out the scene inside the away dressing room at Turf Moor… 👀 🔵 #BURMCI #ManCity pic.twitter.com/9B6yBaKQBP — Manchester City (@ManCity) December 3, 2019

No lights? No problem… Bringing the party with us! 🙌 🔵 #ManCity pic.twitter.com/lHoGAC9arD — Manchester City (@ManCity) December 3, 2019

I just love my club .@ManCity even no lights in the dressing room can stop them from singing https://t.co/3tNUzfBloZ — Charles Cracknell QAEP (@enttruth) December 3, 2019

النور قطع في غرفة ملابس مانشستر سيتي و جابلهم كشاف نور 😂😂😂 pic.twitter.com/KhsnHljeTc — Sayed Farouk🇪🇬 (@SayedFarouk) December 3, 2019

وصعد فريق مانشستر سيتي، الثلاثاء، إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.