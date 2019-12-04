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انقطاع الكهرباء في ملعب بيرنلي يثير سخرية السيتي وجماهيره [فيديو]

صعد فريق مانشستر سيتي إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) بعد الفوز على بيرنلي برباعية
صعد فريق مانشستر سيتي إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) بعد الفوز على بيرنلي برباعية
4/12/2019

انقطع التيار الكهربائي، أمس الثلاثاء، في غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي مانشستر سيتي قبل انطلاق مباراتهم مع فريق بيرنلي في الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهد ملعب تورف مور المخصص لاستضافة مباريات فريق بيرنلي انقطاع الكهرباء عنه قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي إلا أنه على الرغم من ذلك انطلقت المباراة في الموعد المُحدد لها.

واضطر اللاعبون مع مدربهم غوارديولا إلى الاستعانة بهواتفهم المحمولة والإنارة لأحد الطواقم التلفزيونية للاستعداد إلى المباراة داخل غرفة الملابس.

وسخر النادي عبر حسابه على تويتر من الظلام الدامس، بنشره لصورة تظهر الظلام الدامس داخل غرفة تغيير الملابس بملعب بيرنلي.

وصعد فريق مانشستر سيتي، الثلاثاء، إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 32 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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