البحرين سترسل مشجعي كرة قدم إلى قطر للمرة الأولى

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الأربعاء إرسال طائرتين لنقل مشجعين بحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم الوطني في مباراة نصف نهائي كأس الخليج للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.

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