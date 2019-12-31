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رياضة|بوليفيا

شاهد: موقف مؤثر يجمع بين طفل ولاعب في مباراته الأخيرة مع فريقه

لم يتمالك كاليخون نفسه عندما تمسك الطفل بأقدامه باكيًا أثناء توسله له من أجل البقاء وعدم مغادرة النادي
لم يتمالك كاليخون نفسه عندما تمسك الطفل بأقدامه باكيًا أثناء توسله له من أجل البقاء وعدم مغادرة النادي
31/12/2019

تداول نشطاء مواقع التواصل لقطة مؤثرة لأحد الأطفال وهو يعانق بحرارة اللاعب خونامي كاليخون، لاعب نادي بوليفار البوليفي، في ملعب مباراته الأخيرة له مع الفريق.

ولم يتمالك كاليخون، نفسه عندما تمسك الطفل بأقدامه باكيًا أثناء توسله له من أجل البقاء وعدم مغادرة النادي، ما دفع اللاعب هو أيضًا للبكاء عندما كان يستعد للعب مباراة فريقه مع رويال باري يوم السبت الماضي، على ملعب هيرناندو سيليس، بالدوري البوليفي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

وأصبح الطفل محظوظًا لحصوله على آخر قميص ارتداه اللاعب خلال مسيرته مع النادي الذي حقق معه إنجازات عديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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