شاهد: موقف مؤثر يجمع بين طفل ولاعب في مباراته الأخيرة مع فريقه

تداول نشطاء مواقع التواصل لقطة مؤثرة لأحد الأطفال وهو يعانق بحرارة اللاعب خونامي كاليخون، لاعب نادي بوليفار البوليفي، في ملعب مباراته الأخيرة له مع الفريق.

ولم يتمالك كاليخون، نفسه عندما تمسك الطفل بأقدامه باكيًا أثناء توسله له من أجل البقاء وعدم مغادرة النادي، ما دفع اللاعب هو أيضًا للبكاء عندما كان يستعد للعب مباراة فريقه مع رويال باري يوم السبت الماضي، على ملعب هيرناندو سيليس، بالدوري البوليفي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

¡TREMENDO VIDEO! Juanmi Callejón, hermano gemelo de José María Callejón del Napoli, jugó su último partido con la camiseta del Bolívar, donde se hizo ídolo, y este pequeño fanático se le tiró a los pies rogando que se quede. El español rompió en llanto. Fútbol señores. pic.twitter.com/u20dOU4YkR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2019

Todo un afortunado: tras su ruego a los pies del jugador, el pequeño fanático se llevó la última camiseta que usó Juanmi Callejón en el Bolívar. Todo un tesoro. pic.twitter.com/oBdyeex55M — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2019

وأصبح الطفل محظوظًا لحصوله على آخر قميص ارتداه اللاعب خلال مسيرته مع النادي الذي حقق معه إنجازات عديدة.