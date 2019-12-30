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رياضة|المكسيك

شاهد: أنطونيو محمد.. أوفى بوعده لابنه المتوفى ثم انفجر باكيا

بكاء مدرب فريق مونتيري المكسيكي أنطونيو محمد عقب فوز فريقه بلقب الدوري
بكاء مدرب فريق مونتيري المكسيكي أنطونيو محمد عقب فوز فريقه بلقب الدوري
30/12/2019

توج فريق مونتيري بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على فريق كلوب أمريكا بنتيجة 4-2.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز كلوب أمريكا بنتيجة 2-1، بينما كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح مونتيري بالفوز بالنتيجة ذاتها.

وخطف مدرب فريق مونتيري، الأرجنتيني أنطونيو محمد، الأضواء بسبب بكائه الشديد عقب فوز فريقه بلقب الدوري.

ويعود سبب بكاء المدرب إلى وعد كان قد قطعه لابنه عندما كان يلعب في نفس الفريق عام 2000، بأن يدربه في يوم من الأيام ويقوده للفوز بلقب الدوري.

وتوفي "فريد" نجل أنطونيو محمد في حادث سيارة عام 2006. وبعد 13 عاما تمكن الأب من تحقيق وعده لابنه، لينفجر باكيا  في مشهد أثار تعاطف الكثيرين واستحوذ على اهتمامهم.

وشارك فريق مونتيري في بطولة كأس العالم للأندية الشهر الجاري، وتمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي، قبل هزيمته من فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1، لكنه تمكن من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي
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