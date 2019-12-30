المنقذ.. ويستهام يعلن رسميا عودة مويز مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، رسميا عودة ديفيد مويز لمنصب المدير الفني للفريق، بعقد لمدة 18 شهرًا.

ويعرف جمهور الكرة الإنجليزي ومشجعي نادي ويستهام، المدير الفني ديفيد مويز باعتباره (المنقذ) الذي استطاع أن ينقذ الفريق في الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويعود مويز البالغ من العمر 56 عاما لتدريب الفريق الإنجليزي ويستهام لفترة ثانية بعدما أنقذه من الهبوط في موسم 2017-2018 خلال عقد امتد لستة أشهر، ويواجه مهمة مشابهة إذ يحتل الفريق المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الخطر.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من مساء الأحد أن مويز سيبدأ مهامه مع الفريق على الفور، اعتبارا من المباراة المقررة أمام بورنموث بعد غد الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لمويز، المدرب السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، تدريب ويستهام في تشرين ثان/نوفمبر 2017 في أعقاب إقالة سلافن بيليتش واستمر في منصبه لستة أشهر فقط.

وقال ديفيد سوليفان، الشريك في رئاسة نادي ويستهام "ديفيد (مويز) أثبت من خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي في السابق أنه قادر على تحقيق النتائج، ونحن نثق في أنه سيبدأ توجيه النادي في الطريق الصحيح من جديد."

ومن جانبه، أبدى مويز سعادته بالعودة لتدريب ويستهام قائلا "أشعر بالفخر إزاء العودة إلى هنا. لكنني أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو التوصل لما يمكنني تقديمه، وما يمكنني تطويره بالفريق وكيفية تحقيق الانتصارات."

وأضاف "أعتقد أن المجموعة الحالية من اللاعبين في الفريق أفضل من التي توليت تدريبها بالفريق من قبل، لذلك أتطلع إلى العمل معهم."

ويتولى مويز منصب المدير الفني لنادي ويستهام خلفا لمانويل بيليجريني الذي أقيل عقب هزيمة الفريق على أرضه أمام ليستر سيتي 1 / 2 مساء السبت الماضي.