شاهد: ميسي يتوج بالكرة الذهبية لسادس مرة.. وابنه يخطف الأضواء

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة ليعزز رقمه القياسي.

وسبق للاعب البالغ عمره 32 عامًا، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا في يوليو تموز، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نال الجائزة خمس مرات، على الترتيب.

وقال ميسي للصحفيين "أنا محظوظ للغاية. أتمنى الاستمرار لفترة طويلة. أدرك أنني محظوظ حتى عندما يحين وقت الاعتزال".

وتابع "الأمور ستكون صعبة لكن ما زال لدي أعوام عدة . الوقت يمر لذا أستمتع بكرة القدم وعائلتي".

وجاء السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوربا مع زملائه فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر والمصري محمد صلاح الذين كانوا ضمن قائمة المرشحين، في المركز الرابع.

وقال فان دايك "هذا مذهل. هناك بعض اللاعبين المذهلين مثله (ميسي). أنا فخور بما حققته مع ليفربول وهولندا. سيكون من الصعب (الفوز بالجائزة) في ظل وجودهم".

وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي.

وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي ساهم في بلوغ أياكس أمستردام الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاما.

وحصد بيكر، وهو واحد من أربعة لاعبين من ليفربول في أول سبعة مراكز في الترتيب النهائي، جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العام.

خطف الصغير ماتيو ليونيل ميسي الأضواء في الحفل بردة فعله الفكاهية بعد تتويج والده بالجائزة.

واكتسب الصغير المشاغب شهرة على نطاق واسع، بمشاكسة والده، وتشجيع خصوم برشلونة.

وأظهر ماتيو سعادة غير مسبوقة عند نيل والده الجائزة، وقفز من مكانه بطريقة ساخرة وعانق شقيقه الأكبر.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— France Football (@francefootball) December 2, 2019