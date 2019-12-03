الأهلي المصري يتخذ خطوة تصعيدية ضد حكم مباراته أمام النجم الساحلي التونسي

أعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو.
وأدار بوندو مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، أمام النجم الساحلي التونسي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.
جاء ذلك بعدما قام حكم اللقاء بطرد اللاعب أيمن أشرف بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة التي جمعت بين الفريقين، ليلعب الأهلي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
بيان النادي الأهلي
- قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المقبولة التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريقنا، خاصة في الأعوام الأخيرة.
- أرسلت إدارة النادي اليوم شكوى جديدة لسكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون، والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وأثرت بشكل مباشر لمصلحة المنافس.
- الحكم البتسواني حرم الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، بتطبيق خاطئ للقانون، لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء.
- أيضًا أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد عن 5 عناصر، ومشادات بين الفريقين توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة.
- أضاع الفريق المنافس الوقت بطريقة متعمدة وفي النهاية لم يحتسب الحكم سوى ثلاث دقائق فقط، ولم يوفر البتسواني الحماية التي يكفلها القانون للاعبي الأهلي داخل الملعب ولجهازهم الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز جوشوا بوندو عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو النجم الساحلي في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.
- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بدون أي سند لائحي، الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة، والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في نفس البطولة، والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
- شددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى، بل تكرر مرات عديدة آخرها نهائي دوري الأبطال عامي 2016 و2017، هذا فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بفريق الأهلي في الادوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة، بسبب ذات الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة.
- ثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الأفريقي، مثل الغاني جوزيف لامبتي، والذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2010.
- ترفع الأهلي كثيرًا عن الشكوى من الاخطاء التحكيمية نظرًا لقيمة نادي القرن في أفريقيا، والأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود لأنه لم تكن هناك رد فعل من لجنة الحكام الرئيسية بالكاف ورئيسها سليمان أوباري لتصحيح الأوضاع وإيقاف تلك الأخطاء التي تهدر حقوقًا مشروعة وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص.
- الأهلي يطالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار إليها بشكل مباشر، وترتب عليه إهدار حقوق فريق الأهلي.
- نطالب بالتحقيق في قيام لجنة الحكام بالكاف بتعيين هذا الحكم لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة، وفي نفس العام، علمًا بأنه خلال مسيرته التحكيمية في أفريقيا، أدار 21 مباراة في دوري الأبطال منها سبع مباريات للفرق التونسية وحدها.
- نطالب بالتحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.