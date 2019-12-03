الأهلي المصري يتخذ خطوة تصعيدية ضد حكم مباراته أمام النجم الساحلي التونسي

أعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو.

وأدار بوندو مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، أمام النجم الساحلي التونسي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

جاء ذلك بعدما قام حكم اللقاء بطرد اللاعب أيمن أشرف بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة التي جمعت بين الفريقين، ليلعب الأهلي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

بيان النادي الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المقبولة التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريقنا، خاصة في الأعوام الأخيرة.

أرسلت إدارة النادي اليوم شكوى جديدة لسكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون، والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وأثرت بشكل مباشر لمصلحة المنافس.

الحكم البتسواني حرم الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، بتطبيق خاطئ للقانون، لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء.