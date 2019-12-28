شاهد: فوز مثير لوولفرهامبتون على مان ستي في "البريمرليغ"

تعرض فريق مانشستر سيتي، الجمعة، لهزيمة أمام مضيفه وولفرهامبتون وفشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين ليخسر بثلاثية في ختام مباريات الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ اللقاء بطرد مبكر لحارس مانشستر سيتي البرازيلي إديرسون مورايس في الدقيقة 12.

على الرغم من الطرد المبكر للمان سيتي حامل اللقب، وإكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط، حسم الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق رحيم سترلينغ في الدقيقة 25.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل مانشستر سيطرته وسجل الهدف الثاني عن طريق سترلينغ في الدقيقة 50.

عاد وولفرهامبتون لأجواء اللقاء ونجح في تسجيل ثلاثية قلبت المباراة والنتيجة تمامًا، أحرزها الإسباني آداما تراوري والمكسيكي راؤول خيمينيز والأيرلندي مات دوهيرتي في الدقائق 55 و82 و89.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتقى وولفرهامبتون للمركز الخامس برصيد 30 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي.