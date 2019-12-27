شاهد: ليفربول يسحق ليستر ستي ويغرد منفردا على قمة "البريمرليغ"

ابتعد ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أحرز روبرتو فيرمينو هدفين ليقوده لفوز كبير 4-صفر على مستضيفه ليستر سيتي، الخميس.

ويدين ليفربول بالفضل إلى الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد الذي صنع ثلاثة أهداف وهز الشباك بنفسه ليختتم الرباعية.

وفي ظل فاعلية فيرمينو أمام المرمى وسيطرة ليفربول على المباراة جاء الأداء ليوحي بأن سباق المنافسة على اللقب ربما انتهى مع اقتراب انتهاء منتصف الموسم.

ووجه يورجن كلوب مدرب ليفربول انتقادات لجدول فريقه المزدحم خلال فترة عيد الميلاد لكن بطل أوربا لم يظهر أي دليل على تأثره برحلته إلى قطر حيث نال لقب كأس العالم للأندية.

وكانت الرحلة إلى ملعب ليستر، الذي دخل المباراة بسجل بدون هزيمة على أرضه هذا الموسم، هي أصعب اختبار للمتصدر حتى الآن هذا الموسم لكن فريق المدرب كلوب اجتاز الامتحان بدون مشاكل وأصبح الأمر بحاجة إلى انهيار تاريخي لحرمانه من لقبه الأول في عصر الدوري الممتاز.

وأرسل ألكسندر-أرنولد تمريرة عرضية متقنة إلى البرازيلي فيرمينو ليحولها بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 31.

وسيطر ليفربول على المباراة لكنه انتظر حتى الدقيقة 71 لتعزيز تقدمه عندما نفذ ألكسندر-أرنولد ركلة ركنية اصطدمت بيد شالار سويونشو مدافع ليستر ووضع البديل جيمس ميلنر الكرة في الشباك من لمسته الأولى في المباراة.

وجعل فيرمينو النتيجة 3-صفر عندما استلم تمريرة ألكسندر-أرنولد العرضية المنخفضة المتقنة ووضع الكرة في المرمى بهدوء ثم اختتم اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 21 عاما الرباعية بتسديدة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

ويملك ليفربول 52 نقطة من 18 مباراة بينما لدى ليستر 39 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز اليوم الجمعة.