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مسعود أوزيل.. ساند الإيغور واليوم يعلن إتمام 219 جراحة لأطفال فقراء

أوزيل هو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي وهو ألماني ذو أصل تركي
أوزيل هو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي وهو ألماني ذو أصل تركي
25/12/2019

بعد دعمه لمسلمي الإيغور، أعلن اللاعب الألماني مسعود أوزيل، الثلاثاء، إتمام 219 عملية جراحية لأطفال محتاجين حول العالم كان قد وعد بالتكفل بها هو وزوجته في منتصف العام الجاري.

وقال أوزيل على صفحته بموقع فيسبوك "كما قد أعلنت مسبقًا أنا وزوجتي أمينة قبل حفل زفافنا في يونيو/حزيران 2019، إننا سنتكفل بنفقات ألف عملية جراحية أخرى ستغير حياة أطفال بحاجة لها في مختلف دول العالم".

وأضاف أوزيل "لايزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لمساعدة الأطفال المحتاجين حول العالم"، شاكرًا من تبرع وشارك في نجاح هذا المشروع.

وكان أوزيل قد أعلن تبرعه بتكاليف ألف عملية جراحية للأطفال الفقراء قبل ساعات من حفل زفافه الذي أقيم في تركيا، الأمر الذي وصفته منظمة بيغ شو بأنه "أفضل هدية زفاف" من أوزيل وزوجته أمينة غولشي، وهي ملكة جمال تركيا عام 2014.

وفي عام 2014 تحمل مسعود أوزيل تكاليف إجراء عمليات جراحية لـ 11 طفلًا، خلال كأس العالم في البرازيل، ودفعت مبادرة أوزيل آنذاك، العديد من نجوم كرة القدم إلى المشاركة فيها.

وفي خطوة غير متوقعة، خرج أوزيل نجم كرة القدم ذو الأصل التركي، لاعب أرسنال الإنجليزي، بموقف شجاع مندداً بتجاوزات الصين في حق أقلية الإيغور المسلمة بإقليم شينجيانغ.

ونشر أوزيل بيانًا حاد  اللهجة على حساباته بمنصات التواصل، حظي بتفاعل الملايين حول العالم، وتصدر اسمه مواقع التواصل لاسيما مع موقف الصين منه وهو ما فجر موجة إلكترونية عالمية لدعم مسلمي الإيغور.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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