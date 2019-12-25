مرتضى منصور: السحر والجن وراء تراجع أداء الزمالك (فيديو)

أثار رئيس نادي الزمالك لكرة القدم مرتضى منصور، جدلا وضجة بعد حديث كرر فيه حديثه عن أعمال سحر، متهمًا السحر بأنه وراء نتائج الزمالك الأخيرة وعدم إحراز أهداف.

وجاءت تصريحات منصور تعقيبًا على تعادل فريقه سلبيًا مع نظيره الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. وفقد الزمالك 12 نقطة خلال 9 مباريات فقط من الدوري المصري، إذ خسر مباراتين وتعادل في 3 لقاءات.

وتداول ناشطون على منصات التواصل في مصر، مقطعا مصورا لمنصور يعرض فيه صورًا لـ "قفل في شبكة المرمى"، و"مصحف مقلوب"، واعتبرها أعمال سحر قام بها مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، والرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس، ونائب رئيس نادي الزمالك هاني العتال.

وأضاف منصور "لو لعبنا مئة سنة فلن نسجل هدفًا. الحقيقة أن الحكم أحمد الغندور نفسه تأثر بالسحر ولم ير ضربة الجزاء الواضحة لأحمد زيزو".

وأردف قائلا "هذه ليست كرة قدم. إذا كان الأمر كذلك فأقيموا دوري للجن. اللاعبون كانوا يهدرون الكرات أمام المرمى بشكل غريب. بدلًا التعاقد مع لاعبين ومدربين تذهب النوادي الآن لأحد السحرة وتطلب منه أعمال سحر للفوز في المباريات".

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مرتضى منصور عن السحر والجن، فقبل أشهر اتهم الأهلي بسرقة الدوري بفضل السحر، وكرر ذلك قبل أعوام ومع كل خسارة لناديه.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قضت بمنع منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لثلاث مباريات وتغريمه مئة ألف جنيه (6219 دولارًا)، بعد إساءته لرئيس لجنة الحكام وحكم مباراة الزمالك أمام سموحة.