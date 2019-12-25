شاهد: تحدِ بين محمد صلاح وابنته مكة في أداء تمارين رياضية

بث المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مقطع فيديو مع ابنته مكة، ظهرا معًا وهما يتنافسان في أداء تدريبات داخل إحدى الصالات الرياضية.

وشارك صلاح الفيديو على حسابه بموقع "إنستغرام"، عندما كان الاثنان يتدربان على تمارين للبطن، في الوقت الذي كان فيه يضحك لعدم قدرتها على القيام بكامل التمرينات.

وتوج محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للأندية التي اختتمت مساء السبت الماضي في ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2-1 في المربع الذهبي ثم على فلامينغو البرازيلي 1- صفر السبت في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.